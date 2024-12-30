Συνέντευξη σε σέρβικο Μέσο, όπου μίλησε για το κοινό πλάνο της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό AKTOR σε ό,τι αφορά στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τη διεξαγωγή του στην Αυστραλία, έδωσε ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς.

Με τον διοιοικητικό ηγέτη της ομάδας του Βελιγραδίου να επισημαίνει στην «Mozzart Sport» την ανάγκη για… μονιμοποίηση του project που επεξεργάζονται οι δύο ομάδες.

«Είναι ένα μοναδικό πρότζεκτ. Θα έπρεπε να γίνεται για χρόνια, όχι μόνο ένα τουρνουά. Διαπραγματευόμαστε να οργανώνουμε ένα τουρνουά κάθε χρόνο ανά τον κόσμο, όπου υπάρχουν Έλληνες και Σέρβοι πολίτες. Υπάρχουν αρκετοί εκατομμύρια Έλληνες που ζουν στην Αυστραλία και υπάρχουν επίσης πολλοί Σέρβοι», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε:

«Αμφότερα τα κλαμπ έχουν μεγάλη προοπτική διεθνώς, οι οπαδοί πληρώνουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για εισιτήρια. Ο κόσμος μπορεί να μην συνειδητοποιεί πόσο ακριβό είναι να κάνεις τα πάντα να δουλέψουν κάθε μήνα. Τα κλαμπ πρέπει να εισπράττουν τα χρήματα τους. Δεν μπορούν να παρακαλέσουν, πρέπει να έχουν το δικό τους εισόδημα. Ένα από τα πρότζεκτ είναι με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε πολλούς παίκτες, από τον Τζοκ Λάνταλ, που σίγουρα θα θέλει να έρθει για το παιχνίδι».

Παράλληλα, ο Μιχαΐλοβιτς μίλησε και για την γενικότερη συνεργασία της Παρτίζαν με τον «επτάστερο», αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δούλεψε για τον Παναθηναϊκό για πολύ καιρό, κέρδισε τόσα πολλά μαζί τους. Έχει καλές σχέσεις μαζί τους. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είναι το πρώτο κλαμπ που ο Σόραν Σάβιτς και εγώ επισκεφτήκαμε για να μας δώσουν στήριξη για την wild card, ο Δημήτρης μας έδωσε ανεπιφύλακτη υποστήριξη. Μπορώ να πω οτι η σχέση που έχει ο Ζέλικο με αυτούς είναι σε αδελφικό επίπεδο. Ξέρω ότι οι οπαδοί έχουν αδελφική σχέση με εκείνους του ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη και με ομάδες από την Ρωσία. Η όλη μου δήλωση βγήκε εκτός πλαισίου».

