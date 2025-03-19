Η UEFA για πρώτη φορά ανέβασε στην επίσημη ιστοσελίδα της άρθρο από το οποίο επιβεβαιώνεται ότι ο Ολυμπιακός βαδίζει ολοταχώς για το Τσάμπιονς Λιγκ της νέας σεζόν, εφόσον βεβαίως στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας.

Είναι αυτό το οποίο λέμε εδώ και πολύ καιρό, απλά πλέον είναι και με τη…βούλα της UEFA, στο σάιτ της οποίας σήμερα ανέβηκε το σχετικό άρθρο, που διευκρινίζει ότι ο πρωταθλητής με την καλύτερη θέση στο ranking της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας από τα πρωταθλήματα 11 έως 55, παίρνει απευθείας διαβατήριο για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, με την προϋπόθεση ο φετινός νικητής του Τσάμπιονς Λιγκ να έχει εξασφαλίσει και τη θέση του στη διοργάνωση και μέσω του πρωταθλήματος.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει την ευκαιρία για μία θέση απευθείας στο Τσάμπιονς Λιγκ, εφόσον πάντα διατηρήσει τη θέση του στην κορυφή της βαθμολογίας στο φινάλε των πλέϊ οφ, μόνο εάν κατακτήσει το Τσάμπιονς Λιγκ η Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενδεχομένως και η Άστον Βίλα, που είναι εκτός θέσεων Τσάμπιονς Λιγκ στο γερμανικό και στο αγγλικό πρωτάθλημα αντίστοιχα.

· Στην ιστοσελίδα της UEFA γίνεται η σχετική υπενθύμιση για την περσινή σεζόν, που ωφελημένη από τους νέους κανονισμούς ήταν η Σαχτάρ από την Ουκρανία. Η UEFA θέλει έτσι να ισχυροποιήσει το συντελεστή της κάθε ομάδας ξεχωριστά και να δώσει κίνητρα σε κάθε κλαμπ να μάχεται σε κάθε παιχνίδι για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Άλλωστε, όπως θυμόμαστε εάν ο Ολυμπιακός έφερνε έστω ισοπαλία στη ρεβάνς με την Μπόντο, θα έχανε την πρώτη θέση στη σχετική λίστα από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ και θα ήταν οι Κροάτες που θα έπαιζαν απευθείας στο Τσάμπιονς Λιγκ, εάν βεβαίως έπαιρναν το πρωτάθλημα στη χώρα τους.

