Στα «ραντάρ» της Γιουβέντους ο Βαγγέλης Παυλίδης

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί τη φετινή σεζόν ο Βαγγέλης Παυλίδης με τη φανέλα της Μπενφίκα, έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ.

Ο Έλληνας στράικερ, στην παρθενική του σεζόν με τους «δράκους» μετρά μέχρι στιγμής 20 γκολ και 9 ασίστ σε σύνολο 43 εμφανίσεων σε όλες τις διοργανώσεις (!), ενώ, «έλαμψε» σε επίπεδο Champions League με 7 τέρματα και 3 ασίστ σε 12 συμμετοχές.

Όπως είναι λογικό λοιπόν, ολοένα και περισσότερα ευρωπαϊκά «βλέμματα» κοιτούν προς το «Ντα Λουζ» μεριά για τον 26χρονο διεθνή άσο, ο οποίος και δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Gazzetta dello Sport», ο Παυλίδης βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Γιουβέντους για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η αποχώρηση του Βλάχοβιτς πρέπει να θεωρείται δεδομένη από τους «μπιανκονέρι», οι οποίοι και εξετάζουν και τον Γιόκερες, η ρήτρα του οποίου - 100 εκατ. ευρώ - θεωρείται απαγορευτική.

