Την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη ως παίκτης της Εθνικής Ομάδας δίνει στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time ο Χρήστος Μουζακίτης και μιλάει για τους αγώνες των playoffs του Nations League με τη Σκωτία.

Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού απαντά σε ερώτηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, που κάνει εμφάνιση-έκπληξη στην εκπομπή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ομάδας. Μπαίνει σε δίλημμα 24ωρο με τον Λούκα Μόντριτς ή προπόνηση με τον Γιούργκεν Κλοπ, παίζει ποδοσφαιράκι με τη Χριστίνα Βραχάλη και αναφέρει ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που του έχει ζητήσει ποτέ θαυμαστής του.

Τι σχέση έχει με τη λογιστική, ποιος είναι ο αγαπημένος του πανηγυρισμός και ποιο είναι το τραγούδι που τον «ανεβάζει»; Τι λέει για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον Κώστα Φορτούνη και τον Στέφανο Τζίμα; Πως τερματίστηκε η «καριέρα» του ως τερματοφύλακας; Με ποια ομάδα θα ήθελε να κατακτήσει το Champions League; Σε ποιο μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο θα ήθελε να αγωνιστεί;

Δείτε τις απαντήσεις του Χρήστου Μουζακίτη εδώ:

