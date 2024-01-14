Παναθηναϊκός: Δυο ατού που τον συγκρίνουν με Ρεάλ και ανοίγουν τον δρόμο για Final-4

Ο Παναθηναϊκός έκανε μια τέλεια διαβολοβδομάδα, καθώς πέτυχε δύο σερί νίκες απέναντι σε ομάδες που θεωρούνται φαβορί για το Final-4, όπως η Μονακό, την οποία “διέλυσε” στο κάστρο του ΟΑΚΑ και εδραιώθηκε στην τετράδα, έχοντας έτσι τον έλεγχο για το πόσο ψηλά θα τερματίσει στην κανονική περίοδο της EuroLeague.

Τα δύο επόμενα κομβικά παιχνίδια είναι με την Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ και εκτός έδρας με τη Μακάμπι. Με δύο νίκες, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κοιτάξει ακόμα και τη δεύτερη θέση.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.