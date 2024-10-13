Λογαριασμός
Nations League: Η ενδεκάδα της Εθνικής κόντρα στην Ιρλανδία: Βασικοί Γιαννούλης και Χατζηδιάκος

Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ματς της Ελλάδας με την Ιρλανδία

Ιβαν

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε στο αρχικό σχήμα τον Χατζηδιάκο, ο οποίος παίρνει τη θέση του τιμωρημένου Κουλιεράκη στο κέντρο της άμυνας, κερδίζοντας τη μάχη με τον Ρέτσο, ενώ διατηρείται ο Γιαννούλης αριστερά, καθώς ο Τσιμίκας έχει ταλαιπωρηθεί από φαρυγγίτιδα τις τελευταίες ημέρες.

Πιο αναλυτικά, ο Βλαχοδήμος είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Μαυροπάνο και Χατζηδιάκο να είναι τα στόπερ, ενώ Ρότα και Γιαννούλης τα μπακ. Στα χαφ το δίδυμο των Κουρμπέλη και Σιώπη διατηρείται, ενώ Μασούρας και Τζόλης θα είναι στα «φτερά» και ο Μπακασέτας πίσω από τον Παυλίδη.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος - Ρότα, Μαυροπάνος, Χατζηδιακός, Γιαννούλης - Κουρμπέλης, Σιώπης, Μασούρας, Μπακασέτας, Τζόλης - Παυλίδης.

Στον πάγκο: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Ντόη, Ρέτσος, Δουβίκας, Πέλκας, Χατζηγιοβάνης, Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Μάνταλος, Τσιμίκας

