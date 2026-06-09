Νέα πρόταση του ΠΑΟΚ για Γιαννούλη

Ρελάνς στην υπόθεση Γιαννούλη επιχειρεί ο ΠΑΟΚ!

Μετά την αποκάλυψη του Παντελή Διαμαντόπουλου στα γενέθλια του bwinΣΠΟΡ FM ότι ο Ολυμπιακός απέκτησε μεγάλο προβάδισμα για την απόκτηση του Έλληνα μπακ, ο «δικέφαλος του βορρά» επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση.

Όπως μετέφερε λοιπόν στους 94,6 ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέθεσε νέα προσφορά στην Άουγκσμπουργκ, που φτάνει συνολικά στα 4 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά 3 εκατ. ευρώ fix συν 1 εκατ. ευρώ ως μπόνους συμμετοχών και επίτευξης στόχων και από την πλευρά του ΠΑΟΚ θεωρείται ότι, εφόσον ο Γιαννούλης θέλει να φορέσει ξανά τα ασπρόμαυρα, μπορεί να οδηγήσει σε deal και με τη γερμανική ομάδα.

Πηγή: skai.gr

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