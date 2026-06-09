Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα πρόταση του ΠΑΟΚ για Γιαννούλη

Βελτιωμένη προσφορά στην Άουγκσμπουργκ για να ανατρέψει τα δεδομένα και να κάνει δικό του τον Έλληνα μπακ κατέθεσε ο «δικέφαλος του βορρά»

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Γιαννούλης

Ρελάνς στην υπόθεση Γιαννούλη επιχειρεί ο ΠΑΟΚ!

Μετά την αποκάλυψη του Παντελή Διαμαντόπουλου στα γενέθλια του bwinΣΠΟΡ FM ότι ο Ολυμπιακός απέκτησε μεγάλο προβάδισμα για την απόκτηση του Έλληνα μπακ, ο «δικέφαλος του βορρά» επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση.

Όπως μετέφερε λοιπόν στους 94,6 ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέθεσε νέα προσφορά στην Άουγκσμπουργκ, που φτάνει συνολικά στα 4 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά 3 εκατ. ευρώ fix συν 1 εκατ. ευρώ ως μπόνους συμμετοχών και επίτευξης στόχων και από την πλευρά του ΠΑΟΚ θεωρείται ότι, εφόσον ο Γιαννούλης θέλει να φορέσει ξανά τα ασπρόμαυρα, μπορεί να οδηγήσει σε deal και με τη γερμανική ομάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ Δημήτρης Γιαννούλης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark

Απόρρητο