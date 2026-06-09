Νέα πρόταση του ΠΑΟΚ για Γιαννούλη

Ρελάνς στην υπόθεση Γιαννούλη επιχειρεί ο ΠΑΟΚ!
Μετά την αποκάλυψη του Παντελή Διαμαντόπουλου στα γενέθλια του bwinΣΠΟΡ FM ότι ο Ολυμπιακός απέκτησε μεγάλο προβάδισμα για την απόκτηση του Έλληνα μπακ, ο «δικέφαλος του βορρά» επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση.
Όπως μετέφερε λοιπόν στους 94,6 ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέθεσε νέα προσφορά στην Άουγκσμπουργκ, που φτάνει συνολικά στα 4 εκατ. ευρώ.
Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά 3 εκατ. ευρώ fix συν 1 εκατ. ευρώ ως μπόνους συμμετοχών και επίτευξης στόχων και από την πλευρά του ΠΑΟΚ θεωρείται ότι, εφόσον ο Γιαννούλης θέλει να φορέσει ξανά τα ασπρόμαυρα, μπορεί να οδηγήσει σε deal και με τη γερμανική ομάδα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.