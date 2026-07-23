Της Μαρίνας Ζιώζιου

mzioziou@skai.gr

Έναν εντελώς διαφορετικό χάρτη από τμήμα σε τμήμα διαμόρφωσαν οι βάσεις εισαγωγής του 2026, με τις μεταβολές να κινούνται από την εντυπωσιακή άνοδο των 7.570 μορίων μέχρι τη βαθιά υποχώρηση των 6.725 μορίων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας.

Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται, ωστόσο, διαφορετικές πραγματικότητες. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες αυξήσεις και μειώσεις αφορούν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, εσπερινά λύκεια ή σχολές με περιορισμένο αριθμό θέσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμη και λίγες υψηλότερες ή χαμηλότερες επιδόσεις αρκούν για να μετακινήσουν σημαντικά τη βάση εισαγωγής.

Οι ιατρικές σχολές ενίσχυσαν τη θέση τους, οι νομικές παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, ενώ τα περισσότερα παιδαγωγικά τμήματα έχασαν έδαφος. Σημαντική άνοδο παρουσίασαν, παράλληλα, πολλές σχολές μηχανικών, ιδιαίτερα στα περιφερειακά πανεπιστήμια.

Τα επίσημα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026 αποτυπώνουν όχι μόνο τις φετινές επιδόσεις, αλλά και τη μετατόπιση των επιλογών των υποψηφίων προς αντικείμενα που συνδέονται με την υγεία, την τεχνολογία, την ενέργεια, τις κατασκευές και την ψηφιακή οικονομία.

Άνοδος έως και 7.570 μόρια

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για ήδη υπηρετούντες πυροσβέστες, όπου η βάση ανέβηκε κατά 7.570 μόρια. Ακολουθεί το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών της Αθήνας με αύξηση 4.425 μορίων, ενώ στις πρώτες θέσεις βρίσκονται και κατηγορίες της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες αυξήσεις ξεχωρίζει το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στις Σέρρες. Η μεταβολή των 2.450 μορίων αφορά τμήμα της γενικής σειράς και αποτελεί μία από τις πλέον χαρακτηριστικές ανατροπές των φετινών βάσεων.

Οι σχολές που εκτοξεύτηκαν

Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας – μόνο για πυροσβέστες: +7.570 μόρια

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας: +4.425 μόρια

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Σώματα, ειδική κατηγορία: +3.895 μόρια

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Σώματα: +2.695 μόρια

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ – εσπερινά ΓΕΛ: +2.675 μόρια

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας – Επιχειρησιακή Υποστήριξη: +2.590 μόρια

Ιατρική ΕΚΠΑ – εσπερινά ΓΕΛ: +2.575 μόρια

Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΠΑΕ Σερρών: +2.450 μόρια

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ: +2.215 μόρια

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Όπλα: +2.125 μόρια

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αυξήσεις αυτές δεν αποτυπώνουν όλες μία γενικευμένη ενίσχυση της ζήτησης. Στις ειδικές κατηγορίες, ο μικρός αριθμός υποψηφίων και θέσεων μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες διακυμάνσεις από τη μία χρονιά στην άλλη. Αντίθετα, η σημαντική άνοδος ενός τμήματος της γενικής σειράς, όπως οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί στις Σέρρες, αποτελεί ισχυρότερη ένδειξη αλλαγής στις προτιμήσεις των υποψηφίων.

Οι σχολές που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση

Τη μεγαλύτερη πτώση στο σύνολο των κατηγοριών κατέγραψε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Ναυπλίου, στην κατηγορία των εσπερινών ΓΕΛ, με μείωση 6.725 μορίων. Μεγάλη υποχώρηση, κατά 4.425 μόρια, σημειώθηκε και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, στην ίδια κατηγορία.

Ακολουθεί το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με πτώση 4.230 μορίων. Στις μεγαλύτερες μειώσεις συναντώνται ακόμη τμήματα Μουσικών Σπουδών, Μαιευτικής, Οικονομικών Επιστημών, Ναυτιλίας και Φυσικής.

Θεατρικών Σπουδών Ναυπλίου: -6.725 μόρια

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ – εσπερινά ΓΕΛ: -4.425 μόρια

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών: -4.230 μόρια

Σχολή Πυροσβεστών – ειδική κατηγορία: -3.300 μόρια

Μουσικών Σπουδών Κέρκυρας: -2.460 μόρια

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Σώματα: -1.960 μόρια

Μαιευτικής Πτολεμαΐδας: -1.681 μόρια

Οικονομικών Επιστημών Καστοριάς: -1.410 μόρια

Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας Ψαχνών: -1.400 μόρια

Φυσικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: -1.340 μόρια

Οι Ιατρικές ανέβασαν τον πήχη

Ανοδικά κινήθηκαν όλες οι Ιατρικές Σχολές, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν μεταξύ των πιο ανταγωνιστικών επιλογών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Ιατρική του ΕΚΠΑ διατήρησε την υψηλότερη βάση μεταξύ των Ιατρικών Σχολών.

Ιατρική Αθήνας: 18.900 μόρια – αύξηση 125 μορίων

Ιατρική Θεσσαλονίκης: αύξηση 175 μορίων

Ιατρική Πάτρας: αύξηση 300 μορίων

Ιατρική Ιωαννίνων: αύξηση 325 μορίων

Ιατρική Αλεξανδρούπολης: αύξηση 375 μορίων

Ιατρική Λάρισας: αύξηση 375 μορίων

Ιατρική Ηρακλείου: αύξηση 375 μορίων

Η κοινή ανοδική πορεία δείχνει ότι η Ιατρική εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πόλους έλξης για τους υποψηφίους με τις υψηλότερες βαθμολογίες. Ανοδική εικόνα παρουσίασαν, επίσης, αρκετά τμήματα Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής, ενισχύοντας συνολικά τη δυναμική των επιστημών Υγείας.

Αμετακίνητες οι Νομικές Σχολές

Σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν οι βάσεις στις τρεις Νομικές Σχολές της χώρας. Η Νομική του ΕΚΠΑ διατήρησε ακριβώς την ίδια βάση με το 2025, στα 17.875 μόρια. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε πτώση μόλις 20 μορίων, ενώ στην Κομοτηνή η μείωση περιορίστηκε στα 25 μόρια.

Νομική ΕΚΠΑ: 17.875 μόρια – καμία μεταβολή

Νομική ΑΠΘ: πτώση 20 μορίων

Νομική Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης: πτώση 25 μορίων

Μεγάλοι κερδισμένοι οι Μηχανικοί

Η σημαντικότερη τάση, εκτός από τις επιστήμες Υγείας, καταγράφεται στα τμήματα Μηχανικών. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται κυρίως σε περιφερειακά ιδρύματα. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ στις Σέρρες κατέγραψε άνοδο 2.450 μορίων, με τη βάση να φτάνει τα 14.430 μόρια από 11.980 το 2025.

Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΠΑΕ Σερρών: +2.450 μόρια

Μηχανολόγων Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου: +1.890 μόρια

Πολιτικών Μηχανικών ΔΙΠΑΕ Σερρών: +1.634 μόρια

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου: +1.570 μόρια

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης: +1.430 μόρια

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου: +1.410 μόρια

Πολιτικών Μηχανικών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης: +1.408 μόρια

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης: +1.230 μόρια

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ: +1.225 μόρια

Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ: +1.205 μόρια

Η άνοδος δεν περιορίστηκε στα περιφερειακά ιδρύματα. Θετικά κινήθηκαν, σχεδόν, όλες οι σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με την Αρχιτεκτονική να διατηρεί την υψηλότερη βάση μεταξύ των πολυτεχνικών τμημάτων, στα 20.995 μόρια.

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ: +1.100 μόρια

Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ: +900 μόρια

Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ: +823 μόρια

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ: +750 μόρια

Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ: +680 μόρια

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ: +615 μόρια

Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ: +610 μόρια

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ: +490 μόρια

Η ενίσχυση των συγκεκριμένων σχολών συνδέεται με το ενδιαφέρον για επαγγελματικούς κλάδους που σχετίζονται με την ενέργεια, την πληροφορική, την τεχνητή νοημοσύνη, τις κατασκευές, τις τηλεπικοινωνίες και τη βιομηχανική παραγωγή. Οι υποψήφιοι φαίνεται ότι συνυπολογίζουν πλέον περισσότερο τις δυνατότητες απασχόλησης και τη σύνδεση των σπουδών με τις νέες ανάγκες της οικονομίας.

Σε υποχώρηση τα Παιδαγωγικά

Διαφορετική ήταν η εικόνα στα Παιδαγωγικά Τμήματα, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις οι βάσεις κινήθηκαν προς τα κάτω.

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ: -300 μόρια

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης: -600 μόρια

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλου: έως -575 μόρια

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου: -500 μόρια

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων: -475 μόρια

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Βόλου: -625 μόρια

Οι ανάγκες του σχολικού συστήματος για εκπαιδευτικούς παραμένουν σημαντικές, όμως η επαγγελματική αβεβαιότητα, ο χρόνος αναμονής για μόνιμο διορισμό και η συχνή ανάγκη μετακίνησης φαίνεται να επηρεάζουν τις επιλογές των νέων.

Ένας σταθμός και όχι το τέλος της διαδρομής

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, συνεχάρη τους υποψηφίους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους. Χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των Πανελλαδικών «έναν σημαντικό σταθμό», υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι δεν καθορίζει την αξία, τις δυνατότητες ή τη μελλοντική πορεία κανενός παιδιού.

«Μπροστά σας ανοίγονται επιλογές και ευκαιρίες. Ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα», ανέφερε, απευθυνόμενη τόσο σε εκείνους που πέτυχαν τον στόχο τους όσο και στους υποψηφίους των οποίων τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Παράλληλα, ευχαρίστησε τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα στα παιδιά σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής των εξετάσεων.

Οι ακραίες διαφορές των 7.570 και των 6.725 μορίων τραβούν αναπόφευκτα την προσοχή. Δεν αρκούν, όμως, για να περιγράψουν τη συνολική εικόνα. Για την ουσιαστική ανάγνωση των βάσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες θέσεις, ο αριθμός των υποψηφίων, οι βαθμολογικές επιδόσεις, οι ειδικές κατηγορίες και, κυρίως, η σειρά με την οποία κάθε σχολή δηλώθηκε στο Μηχανογραφικό.

Αυτό που προκύπτει με μεγαλύτερη σαφήνεια είναι ότι οι υποψήφιοι δεν επιλέγουν πλέον αποκλειστικά με κριτήριο το κύρος ενός ιδρύματος ή ενός παραδοσιακού επαγγέλματος. Αναζητούν σπουδές με σαφή σύνδεση με την αγορά εργασίας και τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην τεχνολογία, στην Υγεία, στην ενέργεια και στην παραγωγή. Ο χάρτης των βάσεων του 2026 αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη μετάβαση: ισχυρές παραδοσιακές σχολές που διατηρούν τη θέση τους, νέους κλάδους που ανεβαίνουν και τμήματα, τα οποία καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με τις προσδοκίες της νέας γενιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.