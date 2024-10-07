Με τα πρωταθλήματα να έχουν πλέον διακοπεί ελέω και του «παραθύρου» του Οκτωβρίου για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, οι διεθνείς του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας μας εντάσσονται σιγά-σιγά στην αποστολή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Σήμερα το πρωί, οι ποδοσφαιριστές της Εθνική μας συγκεντρώθηκαν στο ξενοδοχείο όπου θα μείνει η «γαλανόλευκη», ενόψει της προετοιμασίας της για τα παιχνίδια με Αγγλία (10/10 εκτός) και Ιρλανδία (13/10 εντός) για την 3η και 4η αγωνιστική του Nations League αντίστοιχα.

Η πρώτη συνάντηση των διεθνών μας έγινε σε πολύ καλό κλίμα και με πολλά χαμόγελα, εκεί, όπου ο Γιαννούλης πήρε την κάμερα και σε ρόλο... influencer άρχισε να μας παρουσιάζει τους ποδοσφαιριστές!

