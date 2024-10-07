Λογαριασμός
Η πρώτη συνάντηση της Εθνικής και ο Γιαννούλης σε ρόλο... influencer

Οι διεθνείς μας μαζεύτηκαν σήμερα το πρωί στο ξενοδοχείο όπου θα μείνει η Εθνική μας ομάδα ενόψει της προετοιμασίας της για τα παιχνίδια του Nations League

Εθνική Ομάδα

Με τα πρωταθλήματα να έχουν πλέον διακοπεί ελέω και του «παραθύρου» του Οκτωβρίου για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, οι διεθνείς του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας μας εντάσσονται σιγά-σιγά στην αποστολή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Σήμερα το πρωί, οι ποδοσφαιριστές της Εθνική μας συγκεντρώθηκαν στο ξενοδοχείο όπου θα μείνει η «γαλανόλευκη», ενόψει της προετοιμασίας της για τα παιχνίδια με Αγγλία (10/10 εκτός) και Ιρλανδία (13/10 εντός) για την 3η και 4η αγωνιστική του Nations League αντίστοιχα.

Η πρώτη συνάντηση των διεθνών μας έγινε σε πολύ καλό κλίμα και με πολλά χαμόγελα, εκεί, όπου ο Γιαννούλης πήρε την κάμερα και σε ρόλο... influencer άρχισε να μας παρουσιάζει τους ποδοσφαιριστές!

Πηγή: sport-fm.gr

