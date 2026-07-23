Σπιτάκια ανακύκλωσης: Η εταιρεία που τα πούλησε στους Δήμους ανακοίνωσε την παύση λειτουργίας τους

Η εταιρεία ΤΕΧΑΝ, που πούλησε τα σπιτάκια ανακύκλωσης σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη, υπόθεση για την οποία διεξάγει έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενημέρωσε ότι παύει να υποστηρίζει τη λειτουργία τους, τραβώντας μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά την πρίζα από τα περίφημα σπιτάκια, που στοίχισαν στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ταμεία πάνω από 80 εκατ. ευρώ.

Πριν από μερικές εβδομάδες αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων έκαναν έφοδο στα γραφεία της εταιρείας, σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο, κατόπιν εντολής της Eυρωπαϊκής Eισαγγελίας. Όπως μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος, Γιάννης Σουλιώτης, την 1η Ιουλίου, μία εβδομάδα μετά δηλαδή την αστυνομική έφοδο, η εταιρεία απέστειλε στον ΕΣΔΝΑ -στους δήμους δηλαδή της Αττικής- επιστολή ενημερώνοντάς τους ότι από τις 15 Ιουλίου παύει να υποστηρίζει τη λειτουργία των σπιτιών, όπως και να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο.

Η εταιρεία δηλαδή σταματάει να συγκεντρώνει το ανακυκλώσιμο υλικό από τα σπιτάκια -κάτι που έκανε από το 2020 μέχρι σήμερα- και μάλιστα σε όποια πολυκέντρα -δηλαδή σπιτάκια- η εταιρεία είχε εγκαταστήσει δικά της ρολόγια για ρεύμα, διακόπτει την ηλεκτροδότηση. Επίσης, σταματά να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο δηλαδή ένα ευρώ για κάθε 33 πλαστικές φιάλες, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο ΕΣΔΝΑ απέστειλε στις 17 Ιουλίου έγγραφο προς τους δήμους-μέλη του, ζητώντας τους να αναλάβουν προσωρινά τη λειτουργία των Σπιτιών Ανακύκλωσης έως ότου βρεθεί μόνιμη λύση.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι οι δήμοι καλούνται να διατηρήσουν σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις, ενώ καταλήγει με τη φράση: «Παρακαλούνται οι δήμοι να μην απομακρύνουν ή αποξηλώσουν τα Σπιτάκια».





Πηγή: skai.gr

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