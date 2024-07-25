Γιαννούλης: «Η πρόταση της Άουγκσμπουργκ ήταν φανταστική - Μίλησα με τον Σταφυλίδη για την ομάδα»

Στην Αουγκσμπουργκ ανήκει και επίσημα ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο γερμανικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτησή του Έλληνα μπακ ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, μέχρι το 2028.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ, ο οποίος απασχόλησε έντονα τον Παναθηναϊκό, μίλησε στο επίσημο κανάλι της νέας του ομάδας σχετικά με τους στόχους του, τους λόγους που προχώρησε σε αυτή την απόφαση, αλλά και την επικοινωνία του με τον Κώστα Σταφυλίδη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αυτό που μου αρέσει στην Άουγκσμπουργκ είναι η προσέγγισή τους σε κάποιον που θέλουν. Η πρότασή της ήταν φανταστική και αποφάσισα να έρθω να παίξω στην Bundesliga, ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω.

Τα πάντα είναι καλά. Τα άτομα εδώ είναι καλά, το περιβάλλον επίσης. Αν και μου έχει λείψει το σαφάρι, αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Μερικές φορές κερδίζεις πρωταθλήματα ή κύπελλα, εγώ ήρθα στην Άουγκσμπουργκ για να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Να κερδίσουμε αγώνες και να πάμε όσο ψηλότερα γίνεται. Είναι ωραίο να κερδίζεις τίτλους και ελπίζω να το κάνουμε και εδώ.

Ο Σταφυλίδης είναι φίλος μου και μίλησα χθες μαζί του. Τον ρώτησα για τον σύλλογο και μου είπε πως όλα είναι ωραία εδώ. Η ομάδα, η πόλη, οι φίλαθλοι και έκανε πιο εύκολη την απόφασή μου να έρθω».

