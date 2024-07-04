Προολυμπιακό Τουρνουά: Νίκησε το Καμερούν, προκρίθηκε κι η Βραζιλία

Στα ημιτελικά του προ-Ολυμπιακού τουρνουά της Ρίγα βρίσκονται από την Πέμπτη Καμερούν και Βραζιλία. Οι Αφρικανοί επικράτησαν της «σελεσάο» 77-74 σε ένα συναρπαστικό ματς για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, όμως αμφότερες οι ομάδες πήραν την πρόκριση.



Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Χιλ με 22 πόντους, ενώ για την ομάδα του Ατσα Πέτροβιτς ξεχώρισαν οι Μέιντλ με 19 κα Χέιζ με 16 πόντους.

Στα ημιτελικά, η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει τις Φιλιππίνες και η «οικοδέσποινα» Λετονία το Καμερούν το ερχόμενο Σάββατο.

