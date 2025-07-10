Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούνμπο!

Ο Έλληνας σέντερ, όπως ήταν γνωστό, είχε συμφωνήσει σε όλα με τους πρωταθλητές Ελλάδας και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του με συμβόλαιο δυο ετών.

Θυμίζουμε ότι ο Κώστας Αντετοκούνμπο αποτελεί τη δεύτερη προσθήκη του Ολυμπιακού, μετά τον Τάισον Γουόρντ.

H ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το who is whο

Όνομα: Κώστας Αντετοκούνμπο

Γεννήθηκε: 20/11/1997

Υπηκοότητα: Ελλάδα

Ύψος: 2.08μ.

Θέση: Power Forward/ Center

Προηγούμενες Ομάδες

College Dayton (2017–2018)

Dallas Mavericks (2018–2019)

Texas Legends (2018–2019)

Los Angeles Lakers (2019–2021)

South Bay Lakers (2019–2021)

ASVEL (2021–2022)

Windy City Bulls (2022)

Fenerbahce (2022–2023)

Panathinaikos (2023–2025)

Murcia (2025)

Οι φετινοί αριθμοί του...

Στην Ευρωλίγκα -με τον Παναθηναϊκό- σε σύνολο 4 αγώνων είχε μέσο όρο 6.8 λεπτά συμμετοχής, 2.5 πόντους και 0.75 ριμπάουντ. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε σύνολο 7 αγώνων είχε μέσο όρο 8.9 λεπτά συμμετοχής, 2.7 πόντους και 2.4 ριμπάουντ. Στο Ισπανικό πρωτάθλημα -με την Μούρθια- σε σύνολο 14 αγώνων είχε μέσο όρο 12.3 λεπτά συμμετοχής 4.4 πόντους και 3.5 ριμπάουντ. Στο Champions League σε σύνολο 4 αγώνων είχε μέσο όρο 1.5 πόντους και 1.8 ριμπάουντ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Πρωταθλητής NBA (2020)

Πρωταθλητής Ευρώπης (2024)

Πρωταθλητής Ελλάδος (2024)

Πρωταθλητής Γαλλίας (2022)

