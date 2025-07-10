Λογαριασμός
Μέγας Μέσι: Έσπασε ξανά τα κοντέρ προσπερνώντας τον θρύλο Πελέ

O σπουδαίος Λιονέλ Μέσι, έγραψε μια ακόμη χρυσή σελίδα στην καριέρα του, αφού έσπασε ρεκόρ του θρυλικού Πελέ

Λιονέλ Μέσι

Μέγας Λιονέλ Μέσι, γράφει ιστορία όπου και αν βρεθεί!

Ο σπουδαίος Αργεντινός, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Ίντερ Μαϊάμι στην αναμέτρηση με τη Νιου Ίνγκλαντ και στη νίκη που πέτυχε με σκορ 2-1 αφού πέτυχε και τα δυο τέρματα της ομάδας του.

Με τον τρόπο αυτόν ο «πούλγκα» έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία τoυ ΜLS που καταφέρνει να πετύχει τουλάχιστον ντοπιέτα σε τέσσερις διαδοχικούς αγώνες πρωταθλήματος, ενώ... minimum πετυχαίνει ένα, στους τέσσερις τελευταίους.

Ο Μέσι λοιπόν έχει ξεπεράσει τον θρυλικό Πελέ, αφού πλέον, αγωνίστηκε σε περισσότερους αγώνες από τον Βραζιλιάνο στο MLS (65 έναντι 64) . Μεταξύ άλλων ο Μέσι σε όλες τις διοργανώσεις έχει πετύχει 20 γκολ μέσα στο 2025, εκ των οποίων τα 14 στο MLS.

Σαν να μην έφτανε αυτό και με τη «βούλα» πλέον, ο Μέσι, είναι δεδομένα ο πιο επιτυχημένος παίκτης στην ιστορία της Ίντερ Μαϊάμι, με 54 γκολ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Λιονέλ Μέσι Ίντερ Μαϊάμι
