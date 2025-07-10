Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Λορέντσο Σιπιόνι

«Ερυθρόλευκος» και επίσημα ο Λορέντσο Σιπιόνι!

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, λίγη ώρα μετά την πρωτότυπη προαναγγελία του, ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου αμυντικού μέσου από την Αργεντινή καλωσορίζοντάς τον στον σύλλογο.

Θυμίζουμε ότι ο Σιπιόνι βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και λίγα 24ωρα, ενώ το βράδυ της Τετάρτης, η Τίγκρε, είχε ανακοινώσει την πώληση του στον Ολυμπιακό.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Λορέντσο Σιπιόνι. Ο Αργεντινός μέσος γεννήθηκε στo San Isidro του Buenos Aires, στις 24 Νοεμβρίου 2004.

Από το 2022 αγωνιζόταν στην Tigre, με τη φανέλας της οποίας αγωνίστηκε σε 31 παιχνίδια. Στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο μετρούσε 18 συμμετοχές, με δύο γκολ και μία ασίστ.

Πριν από την Tigre ανήκε στα τμήματα υποδομής της Velez Sarsfield.

Λορέντσο, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!

