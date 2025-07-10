Ο Ιβάν Σαββίδης επιστρέφει σήμερα (Πέμπτη 28/5) στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά μετά από 5,5 χρόνια, με την παρουσία του να προκαλεί κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα στον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισχυρός άνδρας του «Δικεφάλου του Βορρά» αναμένεται να συναντήσει τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, όπου έχει προγραμματιστεί δείπνο και σειρά συζητήσεων ενόψει της νέας σεζόν.

Η άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα φυσικής απουσίας, έρχεται σε μια κομβική περίοδο για τον σύλλογο. Το πρόγραμμα του κ. Σαββίδη είναι ιδιαιτέρως «γεμάτο», με συναντήσεις που θα αφορούν όλα τα ανοικτά ζητήματα:

Τον μεταγραφικό σχεδιασμό

Το γήπεδο και τις υποδομές

Την ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Κωνσταντέλια, η οποία φημολογείται ότι θα τεθεί άμεσα στο τραπέζι.

Μέσα στις επόμενες ώρες, ο Ιβάν Σαββίδης θα έχει κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον Ράζβαν Λουτσέσκου, λίγες ημέρες πριν από την αναχώρηση του ΠΑΟΚ για την Ολλανδία, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Η συνάντηση με τον Ρουμάνο τεχνικό θα είναι καθοριστική, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, με στόχο να μπουν οι βάσεις για την επόμενη απαιτητική χρονιά. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο με τους ποδοσφαιριστές, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και καιρό.

