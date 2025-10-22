Λογαριασμός
Νέος «πονοκέφαλος» στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ο Παπανικολάου για Μπάγερν και Μύκονο

Ο Κώστας Παπανικολάου τραυματίστηκε και είναι αμφίβολος για τις αναμετρήσεις με την Μπάγερν Μονάχου και τη Μύκονο.

Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Παπανικολάου για Μπάγερν και Μύκονο

Ανησυχία στον Ολυμπιακό για τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος είναι αμφίβολος για τις επερχόμενες αναμετρήσεις με την Μπάγερν Μονάχου και τη Μύκονο Betsson!

Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ο αρχηγός της ομάδας υπέστη χτύπημα στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης (22/10), με την κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερν την Παρασκευή (24/10, 21:45) για την EuroLeague, ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Μύκονο Betsson την Κυριακή (26/10, 13:00) για την Basket League.

Ο Νίκος Ζέρβας υπογράμμισε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μεταφέροντας όλο το ρεπορτάζ ότι η συμμετοχή του Παπανικολάου θα κριθεί τις επόμενες ώρες, με το ιατρικό επιτελείο να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του τραυματισμού.

 
Πηγή: sport-fm.gr

