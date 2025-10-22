Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Παπανικολάου για Μπάγερν και Μύκονο

Ανησυχία στον Ολυμπιακό για τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος είναι αμφίβολος για τις επερχόμενες αναμετρήσεις με την Μπάγερν Μονάχου και τη Μύκονο Betsson!



Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ο αρχηγός της ομάδας υπέστη χτύπημα στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης (22/10), με την κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερν την Παρασκευή (24/10, 21:45) για την EuroLeague, ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Μύκονο Betsson την Κυριακή (26/10, 13:00) για την Basket League.



Ο Νίκος Ζέρβας υπογράμμισε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μεταφέροντας όλο το ρεπορτάζ ότι η συμμετοχή του Παπανικολάου θα κριθεί τις επόμενες ώρες, με το ιατρικό επιτελείο να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του τραυματισμού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.