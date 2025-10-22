ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Καταρχήν συμφωνία για την αλλαγή σελίδας με Μυστακίδη»

Ένα βήμα πιο κοντά στην αλλαγή σελίδας, όπως τη χαρακτήρισε και η ίδια η ΚΑΕ, βρίσκεται το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ!



Με τους ανθρώπους της νυν διοίκησης του «δικέφαλου του Βορρά» να ανακοινώνουν σήμερα (22/10) την κατ' αρχήν συμφωνία με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας.

Παραπέμποντας, σύντομα, σε οριστικές εξελίξεις και ακολούθως ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας των δύο πλευρών.



Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:



«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος, ο οποίος διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για λογαριασμό του κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη. Μετά και την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ' αρχήν συμφωνία για την αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.



Από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε θέσει εξαρχής ως βασικό στόχο την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την είσοδο ενός ισχυρού επιχειρηματία, ικανού να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο επίπεδο και εκεί που πραγματικά του αξίζει να βρίσκεται.



Απομένουν πλέον διαδικαστικά ζητήματα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα εποχή της ομάδας».

