Η Μαρία Σάκκαρη, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για τη φετινή σεζόν, η οποία δεν κύλησε όπως θα ήθελε. Μετά από έναν ακόμη πρόωρο αποκλεισμό, η Σάκκαρη δέχθηκε προσβλητικά μηνύματα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τα οποία δημοσιοποίησε, συνοδεύοντάς τα με μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση.

Η ίδια παραδέχθηκε πως η χρονιά ήταν κατώτερη των προσδοκιών της, αλλά τόνισε πως παραμένει ευγνώμων για τους ανθρώπους που τη στηρίζουν. «Δεν είναι εύκολο να αποδεχθείς όταν βρίσκεσαι στο υψηλότερο επίπεδο για χρόνια. Δεν είμαι εκεί που θα ήθελα τώρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στα υβριστικά σχόλια, η Σάκκαρη σημείωσε πως τέτοια μηνύματα είναι δυστυχώς καθημερινότητα για τους επαγγελματίες τενίστες, αλλά ξεκαθάρισε πως δεν θα την λυγίσουν. «Καλά πράγματα έρχονται. Και σε όλους όσοι αμφιβάλλουν για εμένα, στόχος δεν είναι να σας αποδείξω ότι κάνετε λάθος, αλλά να αποδείξω ότι εγώ είμαι σωστή», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα επιστροφής για τη νέα χρονιά: «Θα σας δω το 2026».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Σάκκαρη:

«Συνήθως δεν το κάνω αυτό, αλλά θα ήθελα να μοιραστώ μερικές λέξεις. Δεν υπάρχει αλήθεια κάτι να πω για τα μηνύματα που έλαβα μετά το παιχνίδι μου, κάθε τενίστας λαμβάνει τέτοια σχεδόν καθημερινά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχα μια ανταγωνιστική σεζόν, σίγουρα κατώτερη των προσδοκιών μου.

Δεν είναι εύκολο να αποδεχθείς όταν βρίσκεσαι στο υψηλότερο επίπεδο για χρόνια. Δεν είμαι εκεί που θα ήθελα τώρα. Είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους γύρω μου και για τους θαυμαστές μου που εξακολουθούν να πιστεύουν σε μένα.

Δεν ήταν η σεζόν για την οποία ήλπιζα, αλλά καλά πράγματα έρχονται. Και σε όλους όσοι αμφιβάλλουν για εμένα, στόχος δεν είναι να σας αποδείξω ότι κάνετε λάθος, αλλά να αποδείξω ότι εγώ είμαι σωστή.

Θα σας δω το 2026».

