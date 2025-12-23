Ζέλσον, ο επόμενος;

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έριξε… άγκυρα στον Ολυμπιακό, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, έως το καλοκαίρι του 2027. Με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει τη Δευτέρα (22/12) την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, δίχως να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Βάσκος τεχνικός είναι «δεμένος» έως το τέλος της επόμενης σεζόν.

Η διοίκηση των Πειραιωτών και για την ακρίβεια ο Βαγγέλης Μαρινάκης δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στο πρόσωπο του 64χρονου προπονητή. Άλλωστε το έχει κάνει και σε πιο δύσκολη περίσταση. Δεν θα το έκανε τώρα;

Από εδώ και πέρα, θα δρομολογηθεί ο σχεδιασμένος για την τρέχουσα σεζόν, αλλά και την επόμενη. Ο Βάσκος κόουτς δεν είναι φαν, ως γνωστόν, των πολλών μεταγραφών και θα ήταν ικανοποιημένος, εφόσον δεν σημειώνοταν προσθαφαιρέσεις τον Ιανουάριο, με τον Κώστα Νικολακόπουλο να επισημαίνει μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ότι «Ίσως πρέπει να κάνει δεύτερες σκέψεις ο Μεντιλίμπαρ για τις μεταγραφές».

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θα κάνει τις κινήσεις του για να «δέσει» κάποιους παίκτες, με την πιο προχωρημένη υπόθεση να μοιάζει αυτή του Ζέλσον Μαρτίνς. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στο «Φως των Σπορ» σε σημερινό ρεπορτάζ, «ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να τελειώσει άμεσα το θέμα του Ζέλσον. Σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνει εντός της εβδομάδας».

Παράλληλα, όσον αφορά τα αγωνιστικά, προκαλεί πονοκέφαλο ο τραυματισμός του Πιρόλα, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα με την Κηφισιά, και όπως έδειξε οι εξετάσεις ταλαιπωρείται από τεντόντια κάκωση στο πέλμα. Θα λείψει περίπου τρεις εβδομάδες και κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος για τον καθοριστικό αγώνα (20/01) απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη League Phase του Champions League.

