Πόσο μακρινά και αστεία φαντάζουν τώρα τα δημοσιεύματα αμφισβήτησης του πορτογαλικού Τύπου για τον Βαγγέλη Παυλίδη σχεδόν έναν χρόνο πριν...

Ο διεθνής φορ πέτυχε χθες βράδυ με πέναλτι το μοναδικό γκολ στη νίκη της Μπενφίκα επί της Φαμαλικάο για το πρωτάθλημα (1-0) και έφτασε τα 50 γκολ σε ενάμιση χρόνο στην ομάδα. Μάλιστα, ο 27χρονος άσος έχει σκοράρει 43 φορές μέσα στο 2025!

Μόνο τρεις παίκτες έχουν σκοράρει περισσότερες φορές μέσα στο τρέχον έτος: Ο Κιλιάν Εμπαπέ που έχει 59 γκολ με Ρεάλ και εθνική Γαλλίας, ο Χάρι Κέιν που έχει 51 με Μπάγερν και εθνική Αγγλίας και ο Πορτορικανός Κέβιν Ερνάντες που παίζει σε μια ομάδα της πατρίδας του (με 48).

Συνολικά, ο Παυλίδης μετρά 6.163 λεπτά συμμετοχής με τους «αετούς» της Λισαβόνας και σε αυτές τις 86 εμφανίσεις πέρα από 50 γκολ έχει και 14 ασίστ.

