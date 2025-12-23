Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στη Λιθουανία για το Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός AKTOR

Xριστουγεννιάτικη έκδοση της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό AKTOR να ταξιδεύει στη Λιθουανία και τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 να είναι εκεί.

Απόψε, Τρίτη (23/12), στις 20:00, το τριφύλλι αγωνίζεται κόντρα στη Ζαλγκίρις. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προέρχεται από δύο μεγάλες νίκες και θέλει να συνεχίσει στο ίδιο τέμπο, κόντρα σε μια φουλ επιθετική ομάδα.

Στην περιγραφή από τη Ζαλγκίριο Αρένα o Γιώργος Πετρίδης.



Μετά την λήξη του αγώνα ακούστε τα σχόλια των δημοσιογράφων του σταθμού και μετά τα μεσάνυχτα δίνουμε ασίστ στους ακροατές, όταν ανοίξουν οι γραμμές.

Ζήστε την ένταση της ευρωλίγκας με το ματς ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΚΤΟR εδώ. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



