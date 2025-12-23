Οι μεταγραφικές προτεραιότητες της ΑΕΚ: Ο βασικός και το βάθος

Το εξαιρετικό τελευταίο δίμηνο της ΑΕΚ δεν αλλάζει το μεταγραφικό πλάνο της ομάδας. Άλλωστε ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε εμμέσως πλην σαφώς πως για να αντέξει η ομάδα του να πρωταγωνιστεί και να διεκδικήσει τρεις τίτλους, θα πρέπει να ενισχυθεί και ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι έτοιμος να κάνει ό,τι του ζητηθεί από τον Σέρβο τεχνικό και τον Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Το πλάνο δεν προβλέπει… τρέλες, ωστόσο θα γίνουν κινήσεις ουσίας, που θα ανεβάσουν την ποιότητα της ομάδας με ορίζοντα όχι μόνο το δεύτερο μισό της σεζόν, αλλά και το μέλλον της, χωρίς να αποκλείεται και δανεισμός εφόσον όμως υπάρχει προοπτική παραμονής του παίκτη και μετά το καλοκαίρι με λογικούς όρους. Η «Ένωση» έχει ως προτεραιότητα να κάνει προσθήκες που θα μεγαλώσουν τη δεξαμενή παικτών στους οποίους υπολογίζει ο προπονητής και θα του δώσουν ευελιξία.

Στην ατζέντα είναι η απόκτηση δεξιού μπακ που θα αποτελέσει το back up του Λάζαρου Ρότα αλλά θα μπορεί να σταθεί επάξια σαν βασικός, στόπερ που θα συνθέσει μια δυνατή τετράδα δίπλα στους βασικούς Μουκουντί-Ρέλβας και τον πολύτιμο Βίντα (που φαίνεται πως θα διανύσει το τελευταίο του εξάμηνο στην ομάδα), φορ με χαρακτηριστικά που θα του επιτρέπουν να παίζει τόσο μαζί με τον Γιόβιτς ή τον Ζίνι όσο και αντ’ αυτών, καθώς και ένα χαφ.

Από όλες τις παραπάνω μεταγραφές, αυτή που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει θέση βασικού είναι ο χαφ, εφόσον αποκτηθεί ο παίκτης με τα χαρακτηριστικά που θέλουν Νίκολιτς και Ριμπάλτα. Αναζητούν έναν παίκτη με την ποιότητα να χτίσει το παιχνίδι από πίσω, αλλά με μεγαλύτερη ικανότητα από τους υπάρχοντες (πλην Πινέδα) ανασταλτικά και χωρίς να υπολείπεται σε ένταση.

Φυσικά, δεν αποκλείεται να γίνουν κινήσεις και για άλλες θέσεις, εφόσον βρεθεί κάποια εξαιρετική ευκαιρία. Όπως, για παράδειγμα, του αριστερού μπακ. Ωστόσο δεν κρίνεται αυτή τη στιγμή αναγκαιότητα για την ομάδα και μόνο αν προκύψει κάτι που θα αρέσει τόσο πολύ στους ανθρώπους που τρέχουν τον σχεδιασμό θα υπάρξει επιπλέον προσθήκη.

Προεργασία έχει γίνει, όπως ήδη και επαφές με παίκτες, ομάδες και ατζέντηδες και εκτιμάται πως τουλάχιστον 1 ή 2 από τις 3-4 μεταγραφές που θα γίνουν τον χειμώνα θα κλείσει σύντομα και όχι προς τα τέλη Ιανουαρίου. Βιασύνη, πάντως, δεν υπάρχει, καθώς από το πρώτο ματς του 2026, αυτό με τον Άρη στις 11 Ιανουαρίου, ο Νίκολιτς θα έχει γεμάτο οπλοστάσιο, γιατί αναμένεται να είναι διαθέσιμοι οι Ζίνι, Γκατσίνοβιτς και Πιερό, με μοναδικό απόντα πιθανότατα ως και τις 15-20 Ιανουαρίου τον Περέιρα.

