Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις

O Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία των εργομετρικών εξετάσεων και πλέον είναι σε θέση να ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR

Χέιζ-Ντέιβις

Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και πλέον... πιάνει δουλειά ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έφτασε στη χώρα μας τα ξημερώματα της Δευτέρας και σήμερα το πρωί βρέθηκε Blocks Rehab «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» για να περάσει από τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR γνωστοποίησε πως όλα κύλησαν καλά και πλέον ο πρώην ΝΒΑερ αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στην αποστολή του «τριφυλλιού» ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη. Άλλωστε, όπως δήλωσε και ο Εργκίν Αταμάν μετά την χθεσινή ήττα των «πράσινων» από τον Κολοσσό, ο Χέιζ-Ντέιβις θα παίξει κανονικά στον θεσμό του Κυπέλλου ώστε να προσφέρει λύσεις και στις δύο άκρες του παρκέ στη μάχη που θα δώσει ο Παναθηναϊκός για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της χρονιάς.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark