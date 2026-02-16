Παραιτήθηκε από την ΕΟΚ ο Διαμαντίδης

Την παραίτησή του από την ΕΟΚ δήλωσε ο Δημήτρης Διαμαντίδης.



Ο άλλοτε θρύλος του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ομάδας, αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία του με την μπασκετική ομοσπονδία.

Πλέον, δεν ανήκει στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΟΚ, κάτι που φαίνεται πως είχε ήδη αποφασίσει εδώ και ημέρες, για το οποίο ήταν ενήμερη και η άλλη πλευρά.



Ο Διαμαντίδης ήταν στην ΕΟΚ από το 2022, αποτελώντας τον σύμβουλο στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας και στις Εθνικές ομάδες κάτω των 18 ετών.

