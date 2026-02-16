Απενεργοποίησε τον λογαριασμό του στο Instagram ο Αταμάν

Το απόγευμα της Κυριακής (16/02) σημειώθηκε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της τελευταίας δεκαετίας στα παρκέ της Stoiximan GBL, με τον Κολοσσό Ρόδου να φεύγει με ένα ιστορικό διπλό από το Telekom Athens Center με σκορ 102-97 επί του Παναθηναϊκού AKTOR. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν αποχώρησε με σκυμμένο κεφάλι κατευθείαν για τα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ, όντας εμφανώς σκασμένος και προβληματισμένος με την εικόνα της ομάδας του.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τούρκος προπονητής των «πράσινων» προέβη στην απενεργοποίηση του λογαριασμού του στο Instagram.

