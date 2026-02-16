Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απενεργοποίησε τον λογαριασμό του στο Instagram ο Αταμάν

Την απόφαση να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του στο Instagram πήρε ο Εργκίν Αταμάν, λίγες ώρες μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό

Αταμάν

Το απόγευμα της Κυριακής (16/02) σημειώθηκε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της τελευταίας δεκαετίας στα παρκέ της Stoiximan GBL, με τον Κολοσσό Ρόδου να φεύγει με ένα ιστορικό διπλό από το Telekom Athens Center με σκορ 102-97 επί του Παναθηναϊκού AKTOR. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν αποχώρησε με σκυμμένο κεφάλι κατευθείαν για τα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ, όντας εμφανώς σκασμένος και προβληματισμένος με την εικόνα της ομάδας του.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τούρκος προπονητής των «πράσινων» προέβη στην απενεργοποίηση του λογαριασμού του στο Instagram.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark