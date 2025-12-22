Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σύντομα ο Ολυμπιακός στο σπίτι του»

Στη μεταβίβαση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στην ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρθηκε ο Γιώργος Αγγελόπουλος στην ομιλία του στην τελετή βράβευσης του ΠΣΑΤ για τους καλύτερους της χρονιάς. Ο εκ των ιδιοκτητών της ερυθρόλευκης ΚΑΕ εξέφρασε την ελπίδα του ότι σύντομα θα μπορέσουν οι Πειραιώτες να μπουν σε ένα νέο ανακαινισμένο γήπεδο.

«Η βράβευσή μας είναι ακόμα πιο τιμητική, γιατί έρχεται από εσάς τους δημοσιογράφους, που είστε οι πιο αυστηροί κριτές όλων. Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού μπορέσαμε να πετύχουμε δυο πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Το πρώτο, το πρωτάθλημα Ελλάδας του 2025, που για εμάς είναι το πιο σημαντικό πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Το δεύτερο, είναι η μεγάλη συμφωνία για την παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό για τα επόμενα 49 χρόνια. Ελπίζουμε πως σύντομα θα μπορέσουμε να μπει ο Ολυμπιακός στο σπίτι του, στο σπίτι που του αξίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.



