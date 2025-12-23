Για να σπάσει μια ακόμη «κατάρα» και να αναρριχηθεί ακόμη υψηλότερα στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός AKTOR! Το «τριφύλλι» μετά την άκρως επιτυχημένη «διαβολοβδομάδα» με νίκες στην Κωνσταντινούπολη επί της Φενέρ και στο Telekom Center Athens κόντρα στη Χάποελ θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στο σερί του! Η αποστολή ακούει στο όνομα Ζάλγκιρις, η οποία θα φιλοξενήσει τους «πράσινους» στο Κάουνας απόψε στις 20:00 (Νοvasports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM) για την 18η αγωνιστική στην Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, παρότι έχει περάσει από αρκετά σκαμπανευάσματα κατά τη διάρκεια της σεζόν, βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας έχοντας ρεκόρ 11-6. Οι «πράσινοι» παρά το γεγονός ότι έχουν υποστεί δυο ήττες στην Ιταλία από Βίρτους και Αρμάνι, έχουν καταφέρει να φύγουν νικητές από Παρίσι, Μαδρίτη και δις από Κωνσταντινούπολη και πλέον αποσκοπούν στην πρώτη τους νίκη στη «Ζalgirio Arena» μετά από τρία χρόνια.

Η μεγάλη απουσία για τον Παναθηναϊκό είναι ο Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός της ομάδας, ταλαιπωρείται ξανά από ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο, τις οποίες είχε αντιμετωπίσει και τις προηγούμενες ημέρες, μετά το «διπλό» επί της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη και παρότι έσφιξε τα δόντια ώστε να αγωνιστεί στο κρίσιμο ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ξεκουράστηκε στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, όμως οι ενοχλήσεις συνεχίζονται, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής για το Κάουνας. Εκτός του Σλούκα, νοκ-άουτ παραμένει ο Ματίας Λεσόρ.

Από την άλλη πλευρά η γηπεδούχος Ζάλγκρις, διανύει μια, επίσης εξαιρετική πορεία στη φετινή Εuroleague. H ομάδα του Κάουνας είναι στην 7η θέση με ρεκόρ 10-7, ωστόσο προέρχεται από μια υπερηχητική εμφάνιση εντός έδρας, συντρίβοντας την Παρτίζαν με το εκκωφαντικό 109-68, ενώ είχε προηγηθεί η ήττα από την Εφές στο Κάουνας με σκορ 87-64.

Μοναδικό απουσία για τη Ζάλγκιρις, είναι ο Ντόβιντας Γκιερντράιτις, του οποίου η συμμετοχή στην αναμέτρηση θα εξαρτηθεί την τελευταία στιγμή, καθώς έχει ενοχλήσεις στον μηρό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.