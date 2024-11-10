Καθαρές βγήκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις του μικρού Παναγιωτάκη, το δεύτερο παιδί της Ειρήνης και ένα από τα συνολικά 5 νεκρά βρέφη στην Αμαλιάδα.

Οι εξετάσεις φαίνεται να είναι καθαρές, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, εγκληματική ενέργεια για το 15 μηνών βρέφους

Τον φάκελο με τις συνολικά καταγγελίες για 5 παιδιά έχει αναλάβει πλέον ένας εισαγγελέας ενώ, σε κάθε περίπτωση, η έρευνα δεν πρόκειται να σταματήσει, καθώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το οποιοδήποτε σενάριο.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή κο Καλλεντέρη, οι ιστολογικές εξετάσεις θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο ενώ «σίγουρα θα πρέπει να διοριστούν ειδικοί πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι στην υπόθεση».

Όσον αφορά το σύνδρομο του αιφνίδιου θανάτου των βρεφών, για το οποίο γίνεται λόγος και για τα μωρά της Αμαλιάδας, ευθύνεται για τους θανάτους βρεφών μόλις στο 0,012% - 1,2 στις 10.000 γεννήσεις, ένα υπερβολικά σπάνιο γεγονός.

«Όταν αυτό εμφανίζεται σε ένα στενό περιβάλλον και μάλιστα επί πέντε, αντιλαμβάνεστε ότι ξεπερνάει αυτό το στατιστικό τη θεωρία της πιθανότητας να ευθύνεται και για τις 5 διαφορετικές περιπτώσεις» είπε χαρακτηριστικά ο ιατροδικαστής.

Επίσης, είναι εξαιρετικά δύσκολο και σπάνιο να πεθάνει κάποιος από επιληπτική κρίση, όπως επίσης ισχυρίζεται η μητέρα.

Πηγή: skai.gr

