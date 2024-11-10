Σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα την περιοχή της Κούβας, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του Γερμανικού Ερευνητικού Κέντρου Γεωεπιστημών (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το GFZ είχε προηγουμένως ανακοινώσει πως το μέγεθος του σεισμού ήταν 5,8 βαθμοί.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι, δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από τον σεισμό αυτό. Το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS) υπολόγισε το μέγεθος της δόνησης σε 5,9 βαθμούς και ανακοίνωσε πως σημειώθηκε στα ανοικτά της νότιας ακτής του νησιού, όχι μακριά από τη μεγάλη πόλη Σαντιάγο ντε Κούβα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

