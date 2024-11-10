Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε σήμερα για πρώτη φορά ότι έδωσε το πράσινο φως για την επίθεση με τους βομβητές που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο εναντίον της λιβανικής Χεζμπολάχ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπός του Ομέρ Ντόστρι.

Μιλώντας στο εβδομαδιαίο υπουργικό συμβούλιο, ο Νετανιάχου δήλωσε πως έδωσε την άδεια γι' αυτή την επιχείρηση, για την οποία δεν είχε αναληφθεί μέχρι τώρα η ευθύνη, ανέφερε ο Ντόστρι, επιβεβαιώνοντας πληροφορία που είχε μεταδοθεί από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Παγιδευμένες συσκευές, βομβητές και ασύρματοι πομποδέκτες, που χρησιμοποιούνταν από μέλη της Χεζμπολάχ, εξερράγησαν στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς και στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, προπύργια της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Οι εκρήξεις αυτές στοίχισαν τη ζωή σε 39 ανθρώπους, ενώ σχεδόν 3.000 τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Μολονότι αυτή η εντυπωσιακή επιχείρηση έφερε τη σφραγίδα της Μοσάντ, της ισχυρής ισραηλινής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών, το Ισραήλ δεν είχε αναλάβει ανοιχτά την ευθύνη γι' αυτή ούτε την είχε σχολιάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

