Ξέσπασε με «showtime» κόντρα στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός

Έδειξε ορεξάτος και συνέχισε αήττητος ο Παναθηναϊκός! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν διέλυσε με σκορ 104-68 το Περιστέρι στο ΟΑΚΑ και ανέβηκε στο 6-0 μετά από ισάριθμες αγωνιστικές της Stoiximan GBL. Κάπως έτσι, έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στο ντέρμπι και στρέφεται τώρα στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague με Μακάμπι στο ΟΑΚΑ (12/11) και Βίρτους στην Μπολόνια (15/11).



Από το πρώτο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» έδειξαν πως είχαν διάθεση να τελειώσουν το ματς από νωρίς και να κάνουν έναν… χαλαρό περίπατο πριν τη διπλή εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός ήταν σε εξαιρετική μέρα από μακριά (16/34 τρίποντα), δημιούργησε και είχε πληθωρικό επιθετικό πρόσωπο, φτάνοντας σε μία πολύ άνετη επικράτηση. Από την άλλη, το Περιστέρι έμεινε στο 3-3 και δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικό, πληρώνοντας τη μεγάλη αστοχία του (25/66 εντός πεδιάς) και τα 17 λάθη.







Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Λορέντζο Μπράουν με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ. 10 πόντους και 8 ριμπάουντ είχε ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, 16 πόντους ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, 12 οι Κέντρικ Ναν και Ιωάννης Παπαπέτρου και 9 πόντους οι Τσεντί Οσμάν και Δημήτρης Μωραΐτης. Και οι 11 που πάτησαν παρκέ σκόραραν για τους «πράσινους», με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να έχει και αυτός 4 πόντους. Για το Περιστέρι, 12 πόντους μέτρησε ο Τζορτζ Πάπας.



Αξίζει να σημειωθεί πως δεν αγωνίστηκαν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (ξεκούραση), ο Κώστας Σλούκας (κάκωση στον ώμο) και ο Κώστας Αντετοκούνμπο (ενοχλήσεις στο γόνατο). Πήρε ανάσες ο Ματίας Λεσόρ με μόλις 7 λεπτά συμμετοχής, ενώ μόλις 17 έπαιξε ο Ναν.

Tο ματς:



Στην πρώτη φάση του αγώνα, ο Μήτογλου έκοψε τον Κόφι και ο Μπράουν κέρδισε δύο βολές για το 2-0. Ο Μπράουν έκλεψε και ο Γιουρτσεβέν σκόραρε (4-0), ενώ ο Πάτον άνοιξε το σκορ για το Περιστέρι με καλάθι από κοντά. Ο Κόφι έκανε φόλοου και ισοφάρισε (4-4), με τον εξαιρετικό στα πρώτα λεπτά Μπράουν να γράφει το 7-4 με τρίποντο. Ο Κάρμπερι ισοφάρισε αμέσως με τον ίδιο τρόπο (7-7), πριν βάλει δεύτερο προσωπικό μακρινό σουτ με τυχερές αναπηδήσεις για το 7-10. Ο Μπράουν έκλεψε και κάρφωσε 9-10, ενώ συνέχισε να σκοράρει διαρκώς και έγραψε το 13-10. Ο Ναν κάρφωσε εντυπωσιακά (15-10) και στην επόμενη επίθεση έβαλε «ακροβατικό» καλάθι για το 17-10. Ο Γιουρτσεβέν τέλειωσε με χουκ μία φάση (19-10), με τον Ζούγρη να απαντάει μετά από επιθετικό ριμπάουντ για το 19-12. Ο Χάρις μείωσε με τρίποντο (20-15) και η πρώτη περίοδος έληξε 22-15 με σουτ μέσης απόστασης του Μήτογλου.



Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Κόφι έβαλε δύο βολές και ο Γκραντ δύσκολο δίποντο για το 24-17. Ο Οσμάν δημιούργησε στο τρανζίσιον για τον Λεσόρ και αυτός σκόραρε (26-17), ενώ ο Αβδάλας ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων για το 26-20. Ο Παπαπέτρου εκμεταλλεύτηκε τη δύναμή του (28-22), με τον Ζούγρη να βάζει φλόουτερ για το 28-24. Ο εκ των αρχηγών των «πρασίνων» έβαλε τρίποντο και φάουλ (33-24), όμως ο Πάτον του απάντησε με σουτ από τα 6,75μ. για το 33-27. Ο Οσμάν έβαλε τέσσερις συνεχόμενους πόντους (38-27), με τους Ξανθόπουλο και Γκραντ να ανταλλάζουν τρίποντα για το 41-30. Ο Οσμάν σκόραρε με λέι απ και ο Παπαπέτρου από μακριά, με τη διαφορά να πηγαίνει στο +15 (46-31).



Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τρίποντο του Αβδάλα (46-34), με τον Γιουρτσεβέν να απαντά για το 48-34. Ο Αβδάλας κάρφωσε και ο Έντι έβαλε τρίποντο (48-39), με τον Ναν να δίνει λύση από τις 45 μοίρες για το 51-39. Ο ίδιος έβαλε λέι απ για το 53-39, με τον Μήτογλου να σκοράρει μετά από επιθετικό ριμπάουντ, και τον Καλαϊτζάκη να καρφώνει εντυπωσιακά για το 57-39. Ο Πουλιανίτης

Στην τελευταία περίοδο, ο Καλαϊτζάκης ευστόχησε σε τρίποντο για το 71-51, με τον Μπράουν να γράφει με γκολ φάουλ του 74-53. Πουλιανίτης και Πάτον μείωσαν (78-60), με τον Μπράουν να σκοράρει και πάλι παίρνοντας το φάουλ για το 81-60. Ο Οσμάν ευστόχησε ελεύθερος από τη γωνία (84-62) και ο Παπαπέτρου έβαλε νέο τρίποντο για το 87-62. Ο καταιγισμός συνεχίστηκε με τρίποντα από Μωραΐτη (εις διπλούν) και Καλαϊτζάκη (96-62). Ο Σαμοντούροφ μπήκε και αυτός στους σκόρερ, ενώ λίγο αργότερα με κάρφωμα έφερε και την «κατοστάρα» για τους πράσινους.



Τα δεκάλεπτα: 22-15, 46-31, 68-50, 104-68.



Παναθηναϊκός (Αταμάν): Καλαϊτζάκης 16 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 λάθη), Μπράουν 17 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Ναν 12 (2/5 τρίποντα), Μήτογλου 6 (4 ριμπάουντ), Γιουρτσεβέν 10 (1/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Μωραΐτης 9 (3/3 τρίποντα), Οσμάν 9 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαμοντούροβ 4 (3 ριμπάουντ), Παπαπέτρου 12 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκραντ 5 (1/1 τρίποντο, 4 ασίστ, Λεσόρ 4 (2 ριμπάουντ).



Περιστέρι (Λιμνιάτης): Κόφι 6 (2 ριμπάουντ), Πουλιανίτης 9 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 λάθη), Πάτον 7 (1), Κάρμπερι 9 (2), Έντι 3 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 λάθη), Ξανθόπουλος 3 (1/2 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 λάθη), Πάπας 12 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σταυρακόπουλος, Τσουργιάννης 2, Αβδάλας 8 (1/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Χάρις 5 (1), Ζούγρης 4 (8 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

