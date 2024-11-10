Αλογοσκούφης για Τραμπ: «Ήθελε να κάνει καζίνο στο Ελληνικό»

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών των κυβερνήσεων Καραμανλή, Γιώργος Αλογοσκούφης αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2007. Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Αλογοσκούφης αποκάλυψε μάλιστα ότι «τον γνώρισα, ήθελε να κάνει καζίνο στο Ελληνικό».

«Αυτός επεδίωξε να με συναντήσει τότε γιατί θεωρητικά ήθελε να επενδύσει στην Ελλάδα. Βέβαια ήταν όλα λιγάκι στον αέρα. Ήθελε να κάνει καζίνο στο Ελληνικό, αλλά ήταν σχετικά ανέτοιμος», ανάφερε.

Στο ερώτημα αν είναι “Μπαμπούλας” για την παγκόσμια Οικονομία ο Ντόναλτ Τραμπ απάντησε πως “αυτά που λέει και αυτά που έκανε ως Πρόεδρος την προηγούμενη φορά απέχουν πολύ από τα παραδοσιακά, είναι λίγο ριζοσπαστικά. Είναι λίγο το American First, το οποίο εκδηλώνεται και με αυτά που έχει πει για τους δασμούς στην Κίνα και στην Ευρώπη και πως θα ξεκινήσει στην ουσία έναν εμπορικό πόλεμο. Και το άλλο ζήτημα που αφορά και την Ευρώπη, είναι πως η Ευρώπη για πολλές δεκαετίες έχει εφησυχάσει αμυντικά. Ο Τραμπ έχει πει πολύ καθαρά πως θέλει από την Ευρώπη να πληρώσει περισσότερα. Αν αρχίσει όμως η Ευρώπη να πληρώνει περισσότερο για την Άμυνά της, από κάπου αλλού θα πρέπει να βρεθούν τα χρήματα”.

Για δασμούς: "Καταστροφικό – Το ζήσαμε στον Μεσοπόλεμο τη δεκαετία του '30"

Ο πρώην Υπουργός, εκτίμησε πως αν οι ΗΠΑ βάλουν δασμούς (κάτι που είχε κάνει στην προηγούμενη θητεία του ο Ντόναλτ Τραμπ), θα βάλουν και οι Ευρωπαίοι στα δικά τους και οι Κινέζοι στα δικά τους. “Αυτό μπορεί να είναι υπό προϋποθέσεις καταστροφικό για την Παγκόσμια Οικονομία. Στο Μεσοπόλεμο, τη δεκαετία του 1930 ήταν η τελευταία φορά που ζήσαμε έναν οικονομικό πόλεμο. Ελπίδα είναι πως θα γίνει μια διαπραγμάτευση, στη βάση των απειλών για δασμούς, για να κερδίσει κάποια πράγματα η Αμερική από την Κίνα”.

Ο κ. Αλογοσκούφης, τόνισε πάντως πως ο Διεθνής Οργανισμός Εμπορίου, απαγορεύει σε μια χώρα να βάλει δασμούς χωρίς λόγο.

Αναφερόμενος στο νέο “καμπανάκι” Ντράγκι, σημείωσε πως απευθύνεται στον Ευρωπαίους, καθώς αν τα πράγματα πάνε άσχημα στις σχέσεις Ευρώπης – ΗΠΑ, θα αρχίσουν περιορισμοί και στο ελεύθερο εμπόριο στην Ευρώπη. “Αν μπουν περιορισμοί στο ελεύθερο εμπόριο στην Ευρώπη, η βάση της Ενωμένης Ευρώπης, υπονομεύεται”, πρόσθεσε.

Για δηλώσεις Γ. Στουρνάρα: "Ας μην υπερβάλουμε"

Κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες δηλώσεις του διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα στον ιστότοπο mononews και στην Μάριον Μιχελιδάκη, πως “Η Ελλάδα, χωρίς δόση υπερβολής είναι μια όαση σταθερότητας στην οικονομία”, σχολίασε:

“Η Ελλάδα πάει τα τελυταία χρόνια λίγο καλύτερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ας μην υπερβάλλουμε. Χρειάζεται να έχουμε επίγνωση των πολλών μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται για να πάει καλά η οικονομία. Δεν είμαστε και όαση στην Ευρώπη. Η Ελλάδα έχασε το 20% του ΑΕΠ στην Ευρώπη. Έχει πολύ δρόμο να καλύψει”, σημείωσε.

