Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα στο Sydenham στο νοτιοανατολικό Λονδίνο με τραγικό απολογισμό έναν άνθρωπο νεκρό και δύο τραυματίες.

Η αστυνομία κλήθηκε γύρω στις 10.10 το πρωί της Κυριακής για τους πυροβολισμούς. Όταν έφτασαν στο σημείο βρήκαν έναν άντρα νεκρό και άλλους δύο τραυματισμένους στα πόδια.

Η γυναίκα που πυροβολήθηκε στα πόδια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να απειλείται η ζωή της. Επίσης ένα τρίτο άτομο πήγε αργότερα στο νοσοκομείο, επίσης με τραύματα από πυροβολισμούς.

Ο διοικητής της αστυνομίας Πίτερ Στίβενς, μιλώντας στο skynews είπε: «Ξέρω ότι οι άνθρωποι θα σοκαριστούν από αυτή την παράλογη πράξη βίας, πολύ περισσότερο που συνέβη Κυριακή πρωί σε μια κατοικημένη περιοχή. Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε την κοινότητα, να καταλάβουμε τι συνέβη και να φέρουμε τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη».

🚨🇬🇧LONDON SHOOTING LEAVES ONE DEAD AND 2 INJURED



A Sunday morning shooting in Sydenham, south-east London, left one man dead and two others injured.



Police arrived at Wells Park Road after gunfire reports and found a woman shot in the legs, now in stable condition, while a… pic.twitter.com/5rrpmPabbe — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 10, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.