Πυροβολισμοί στο Λονδίνο: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες- Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Οι πυροβολισμοί έπεσαν σε μια περιοχή γεμάτη κόσμο 

επίθεση

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα στο Sydenham στο νοτιοανατολικό Λονδίνο με τραγικό απολογισμό έναν άνθρωπο νεκρό και δύο τραυματίες.

Η αστυνομία κλήθηκε γύρω στις 10.10 το πρωί της Κυριακής για τους πυροβολισμούς. Όταν έφτασαν στο σημείο βρήκαν έναν άντρα νεκρό και άλλους δύο τραυματισμένους στα πόδια. 

Η γυναίκα που πυροβολήθηκε στα πόδια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να απειλείται η ζωή της. Επίσης ένα τρίτο άτομο πήγε αργότερα στο νοσοκομείο, επίσης με τραύματα από πυροβολισμούς. 

Ο διοικητής της αστυνομίας Πίτερ Στίβενς, μιλώντας στο skynews  είπε: «Ξέρω ότι οι άνθρωποι θα σοκαριστούν από αυτή την παράλογη πράξη βίας, πολύ περισσότερο που συνέβη Κυριακή πρωί σε μια κατοικημένη περιοχή. Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε την κοινότητα, να καταλάβουμε τι συνέβη  και να φέρουμε τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη».

