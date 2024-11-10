ΣΥΡΙΖΑ: Επιστολές Αυλωνίτη, Μάλαμα και Χρηστίδου στον Πρόεδρο της Βουλής

Με 31 βουλευτές και επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχωριστές επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα έστειλαν το απόγευμα της Κυριακής οι Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Κυριακή Μάλαμα και Ραλλία Χρηστίδου, ανακοινώνοντας επίσημα την ανεξαρτητοποίηση τους από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Επιστολή - δήλωση ανεξαρτητοποίησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απέστειλε το Σάββατο προς τον Κωνσταντίνο Τασούλα και ο βουλευτής Κιλκίς Πέτρος Παππάς.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Την ανεξαρτητοποίησή τους είχαν ανακοινώσει ήδη από το Σάββατο ο βουλευτής Κέρκυρας κ. Αυλωνίτης, ο βουλευτής Κιλκίς κ. Π. Παππάς, η βουλευτής Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών κ. Χρηστίδου και η βουλευτής Χαλκιδικής κ. Μάλαμα.

Ουσιαστικά, για πρώτη φορά στην ιστορία, κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κινδυνεύει να αποκαθηλωθεί από τον θεσμικό του ρόλο. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σημειώνουν πλέον απόλυτη «ισοπαλία» στις έδρες, από 31, ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς στις εκλογές του 2023 είχε μεγαλύτερο ποσοστό. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε ακόμα βουλευτές φέρεται να αποχωρούν από το κόμμα.

Η δύναμη των κομμάτων στη Βουλή διαμορφώνεται ως εξής:

ΝΔ 156

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 31 (35-4)

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής 31

ΚΚΕ 21

Ελληνική Λύση 11

Νέα Αριστερά 11

Νίκη 10

Πλεύση Ελευθερίας 6

Σπαρτιάτες 5

Ανεξάρτητοι 18 (14+4)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Στίγμα αποστασίας και σχέδιο διαπλοκής»

Τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών κατήγγειλαν στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, κάνοντας λόγο για «στίγμα αποστασίας και σχέδιο διαπλοκής».

«Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ολοκληρώνει τις θεσμικές διαδικασίες του έκτακτου συνεδρίου με τις ομιλίες των τεσσάρων υποψηφίων. Κάποιοι ωστόσο πιστεύουν ότι μπορούν να μεταφέρουν τις κοινοβουλευτικές τους έδρες όπως μεταφέρουν το σαρκίο τους», δήλωναν κύκλοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Εύκολα όμως μετά τα χθεσινά γεγονότα διαπιστώνει κανείς, ότι οι έδρες που ακούμε σήμερα να φεύγουν δεν μεταφέρονται στον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά πολύ περισσότερο κουβαλάνε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον κ. Ανδρουλάκη. Με τον ίδιο τρόπο που θα κουβαλάνε πάνω τους το στίγμα της αποστασίας. Αυτό δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από ένα σχέδιο διαπλοκής που θέλει να αφαιρέσει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ» επισήμαιναν.



«Ως εδώ! Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει αποδείξει ότι δεν είναι ένα θνησιγενές σχήμα όπως αυτά που προσπαθούν να διασπάσουν το σώμα του. Γιατί και στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση εκφράζει πάντα την κοινωνική αγωνία των πολιτών και δεν θα επιτρέψει σε κανένα σχέδιο συμφερόντων να καθορίσει το μέλλον του» διαμηνύουν.

«Οργανωμένο σχέδιο Κασσελάκη»

Για οργανωμένο σχέδιο, που είχε εξυφάνει εδώ και καιρό, κατηγόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Στέφανο Κασσελάκη, ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση των εργασιών του έκτακτου συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αποκαλύφθηκαν πλήρως οι πραγματικές επιδιώξεις του Στέφανου Κασσελάκη, καθώς και το οργανωμένο σχέδιο που είχε εξυφάνει εδώ και καιρό» τονίζεται.

«Είχε έτοιμο το ανταγωνιστικό κόμμα εδώ και ημέρες και, την ώρα που δήθεν διαμαρτυρόταν εκτός του Συνεδρίου, είχε έτοιμη την ανακοίνωση και τα γραφεία του νέου κόμματος. Όλα όσα έγιναν χθες με τους τραμπουκισμούς και τις λεκτικές και όχι μόνο επιθέσεις δεν έχουν καμιά σχέση με την Αριστερά και τον προοδευτικό χώρο, όπως καμία σχέση δεν έχει και ο ίδιος όπως αποδείχθηκε» σημειώνει η Κουμουνδούρου.

«Πρόθυμος αποστάτης ο Πέτρος Παππάς»

Ειδικά για την ανεξαρτητοποίηση του Πέτρου Παππά, σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «διακρίθηκε» για μια σειρά από τοποθετήσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες ήταν εκτός του πλαισίου της Αριστεράς και για τις οποίες είχε υποστεί επίπληξη.

«Η πολιτική του παρουσία καθρεφτίζει το είδος και το στίγμα του «νέου, που έρχεται». Ο ίδιος αποτελεί τυπικό δείγμα στελέχους του κόμματος Κασσελάκη. Τώρα που φανερώθηκε το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ, μπαίνει σε αυτό μπροστάρης και υλοποιητής».

«Πάντα θα παραμένει βουτηγμένος στην ανυποληψία του. Πάντα θα κουβαλά το στίγμα του πρόθυμου αποστάτη. Ειδικά αν βρεθεί κόμμα, πέραν του Κασσελάκη, να τον περιμαζέψει και να τον περισώσει από την πολιτική αφάνεια» καταλήγει η Κουμονδούρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.