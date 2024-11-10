Λογαριασμός
Τραγωδία στον Λαγκαδά: Πέθανε πυροσβέστης την ώρα κατάσβεσης πυρκαγιάς - Συλλυπητήρια Κικίλια στην οικογένειά του

Για τις συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν τον θάνατό του θα διενεργηθεί προανάκριση και Ένορκη Διοικητική Εξέταση

UPDATE: 20:45
πυροσβέστης

Πυροσβέστης πέθανε το μεσημέρι ενώ βρισκόταν σε κατάσβεση πυρκαγιάς στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ένας άνδρας 55 ετών ενώ έσβηνε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καρτερές, ένιωσε αδιαθεσία και διακομίσθηκε στο 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τις συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν τον θάνατό του θα διενεργηθεί προανάκριση και Ένορκη Διοικητική Εξέταση. 

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του πυροσβέστη εξέφρασε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας. 

