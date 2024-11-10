Πυροσβέστης πέθανε το μεσημέρι ενώ βρισκόταν σε κατάσβεση πυρκαγιάς στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ένας άνδρας 55 ετών ενώ έσβηνε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καρτερές, ένιωσε αδιαθεσία και διακομίσθηκε στο 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τις συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν τον θάνατό του θα διενεργηθεί προανάκριση και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του πυροσβέστη εξέφρασε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας.

Θέλω να εκφράσω την βαθιά μου οδύνη και τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του πυροσβέστη Πασχάλη Δηκούση που έφυγε από τη ζωή στα 55 του χρόνια την ώρα του καθήκοντος.

Οι πυροσβέστες μας δεν ασκούν ένα απλό επάγγελμα, είναι μαχητές που προστατεύουν όλους μας. — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) November 10, 2024

