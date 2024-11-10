Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε διαμέρισμα στο Μοσχάτο.
Η προηγούμενη είδηση
Πυρκαγιά ξέσπασε στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Λυκούργου στο Μοσχάτο Αττικής, αργά το βράδυ της Παρασκευής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Η οικογένεια που διέμενε στο διαμέρισμα βρισκόταν εκτός σπιτιού και κατά τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.