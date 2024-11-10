Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε διαμέρισμα στο Μοσχάτο.

Πυρκαγιά ξέσπασε στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Λυκούργου στο Μοσχάτο Αττικής, αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η οικογένεια που διέμενε στο διαμέρισμα βρισκόταν εκτός σπιτιού και κατά τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

