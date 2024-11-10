Παναθηναϊκός AKTOR: Στο νοσοκομείο με αδιαθεσία ο Αταμάν μετά το ματς με το Περιστέρι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στο ντέρμπι «αιωνίων» και επικράτησε με το εμφατικό 104-68 του Περιστερίου στο ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.



Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ωστόσο, υπήρξε ένα απρόοπτο στους «πράσινους», καθώς ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν, αισθάνθηκε μια αδιαθεσία και μετέβη στο νοσοκομείο.

Ο Τούρκος προπονητής ταλαιπωρείται απόκαι ως εκ τούτου μετά το ματς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γιαΓια αυτό τον λόγο, ο άμεσος συνεργάτης του,εκπροσώπησε τον Παναθηναϊκό στη συνέντευξη Τύπου, μιλώντας στους δημοσιογράφους για το παιχνίδι.

