Ο Παπανικολάου ανέβηκε θέση στους κορυφαίους ριμπάουντερ της Euroleague

Ο Κώστας Παπανικολάου στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν χρειαζόταν μόλις ένα ριμπάουντ για να ξεπεράσει τον Γιώργο Πρίντεζη στη σχετική λίστα των κορυφαίων όλων των εποχών στην Euroleague.

Το κατάφερε λίγο μετά την έναρξη της τρίτης περιόδου, φτάνοντας τα 1.453 ριμπάουντ στην καριέρα του στη διοργάνωση, ένα περισσότερα από τον Πρίντεζη. Μέχρι εκείνη τη στιγμή οι δύο τους μοιράζονταν την 13η θέση, όμως με αυτή την επίδοση ο Παπανικολάου έμεινε μόνος, αφήνοντας τον άλλοτε ηγέτη του Ολυμπιακού στη 14η θέση.

Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Παπανικολάου είναι ο μοναδικός παίκτης μέσα στη 15άδα της σχετικής λίστας που δεν αγωνίζεται στη front line. Ανάμεσα σε σέντερ και πάουερ φόργουορντ, ο Έλληνας φόργουορντ ξεχωρίζει ως εξαίρεση.

