Έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια, ο Ματίας Λεσόρ συνεχίζει να παλεύει για την επιστροφή του στα παρκέ.

Το κάταγμα που υπέστη στην περόνη τον κράτησε εκτός δράσης για μήνες, διακόπτοντας την καλύτερη περίοδο της καριέρας του, ενώ η διαδικασία αποκατάστασης αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική.

Παρά τις δυσκολίες, ο Λεσόρ έστειλε ένα μήνυμα που δείχνει ότι παραμένει συγκεντρωμένος και αποφασισμένος να επιστρέψει δυνατός στην ενεργό δράση.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

Ακριβώς πριν από ένα χρόνο σήμερα, ετοίμαζα τον εαυτό μου για ένα παιχνίδι, σκεπτόμενος: «Δεν έπαιξες καλά στα δύο τελευταία ματς, πρέπει να συνέλθεις και να τα δώσεις όλα απόψε».

Όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, ένιωθα υπέροχα· πιθανότατα είχα την καλύτερη πρώτη μου περίοδο εκείνης της σεζόν. Στο ημίχρονο ήμασταν μπροστά με 20 πόντους, ήμουν τόσο ενθουσιασμένος, όλη η ομάδα κυλούσε τέλεια, ήμουν ξανά ο εαυτός μου, κυριαρχούσα και έπαιζα όπως πρέπει. Όλα ήταν τέλεια.

Μετά από λίγα λεπτά όμως, όλα αυτά πήγαν στράφι. Σκέφτηκα ότι όλα είχαν τελειώσει. Δούλεψα τόσο σκληρά για να φτάσω εκεί και σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου όλα τελείωσαν.

Έχει περάσει ένας χρόνος και εσείς ακόμα είστε δίπλα μου, με στηρίζετε, μου δίνετε δύναμη κάθε μέρα να συνεχίσω και να γίνω πιο πεινασμένος. Σε όσους δείχνουν αγάπη, αλλά και σε όσους νομίζουν ότι τελείωσα και δεν θα είμαι ποτέ ξανά ο ίδιος.

Η ζωή είναι τρελή και όλα μπορούν να αλλάξουν σε ένα κλείσιμο ματιού. Μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Πράγματα που φαίνονται βασικά, όπως για μένα να παίξω ένα παιχνίδι, να προπονηθώ, να είμαι υγιής, είναι τελικά πολύτιμα. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Καλό ή κακό, δεν έχει σημασία· θα είναι πάντα ξεχωριστή.

Έμαθα το μεγαλύτερο μάθημά μου εκείνη την ημέρα και μέσα σε αυτόν τον χρόνο προσπάθησα να βγάλω το καλύτερο από την κατάστασή μου. Πότε θα επιστρέψω; Δεν ξέρω! Αλλά θα γυρίσω σαν γ@μ$μεν$ς σκύλος!



