Τζόουνς για Σαλάχ: Μας ζήτησε συγγνώμη για τις δηλώσεις του

Το κλίμα παραμένει εκρηκτικό στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ, με τους «κόκκινους» να ψάχνουν την αγωνιστική τους αναγέννηση, ενώ οι σοκαριστικές δηλώσεις του Μοχάμεντ Σαλάχ κατά πάντων παραμένουν πρόσφατες και δεδομένα δεν έχουν ξεχαστεί.

Για τον Κέρτις Τζόουνς βέβαια η ιστορία είναι διαφορετική. Ο Άγγλος χαφ σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στο κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια της ομάδας, αλλά και για τον ίδιο τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κέρτις Τζόουνς:

«Ο Mo είναι ανεξάρτητος και μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ζήτησε συγγνώμη από εμάς και είπε: «Αν έπληξα κάποιον ή σας έκανα να νιώσετε άσχημα, ζητώ συγγνώμη.

Μπορώ να μιλήσω μόνο για τον Mo που γνωρίζω, για το πώς είναι μαζί μας και για το πώς ενήργησε σε αυτή την περίπτωση. Ήταν θετικός. Ήταν ο ίδιος Mo, είχε ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του και όλοι ήταν ακριβώς οι ίδιοι μαζί του. Υποθέτω ότι είναι μέρος της επιθυμίας να είσαι νικητής και δεν νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος.

Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι για να χειριστείς τα πράγματα, αλλά αν ένας παίκτης είναι εντάξει με το να κάθεται στον πάγκο και δεν θέλει να παίξει και να βοηθήσει την ομάδα, τότε νομίζω ότι αυτό είναι μεγαλύτερο πρόβλημα.

Όταν υπήρχε οποιαδήποτε μορφή θυμού από εμάς, συμπεριλαμβανομένου και εμού, ήταν πάντα για καλό σκοπό. Εκείνη τη στιγμή, μπορεί να μην εκφράστηκε με τον σωστό τρόπο, αλλά ποτέ δεν ήταν με σκοπό να επηρεάσει την ομάδα, το προσωπικό, τον προπονητή ή οποιονδήποτε άλλο. Τώρα το έχουμε ξεπεράσει και έχουμε καλή χημεία ως ομάδα, παίζουμε καλά και αρχίζουμε να κερδίζουμε παιχνίδια».

