Παναγία Παραπορτιανή Μυκόνου

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Μύκονος είναι αναμφίβολα ο πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός της χώρας μας, και ένα από τα μεγαλύτερα brand names στον χώρο του τουρισμού παγκοσμίως, με τη φήμη της να φτάνει στα πέρατα της οικουμένης. Ωστόσο, παρά τη μεγάλη ανάπτυξη που γνωρίζει και τη δημοφιλία που χαίρει, καταφέρνει να διατηρήσει κάποια κομμάτια της αναλλοίωτα στον χρόνο. Ένα από αυτά, είναι φυσικά και οι γραφικές εκκλησίες της. Μόνο στη Χώρα της Μυκόνου βρίσκουμε σήμερα 60 παλιές εκκλησίες, ενώ σε όλο το νησί υπάρχουν περισσότερα από 400 παρεκκλήσια! Ένας αρκετά εντυπωσιακός αριθμός, αν αναλογιστούμε το μέγεθος του νησιού. Μάλιστα, πολλά από αυτά τα εκκλησάκια έχουν κηρυχθεί από το Υπουργείο Τουρισμού ως διατηρητέα ιστορικά μνημεία.

Από αυτά τα θρησκευτικά μνημεία ξεχωρίζει η Παναγία Παραπορτιανή, που για πολλούς αποτελεί τον ναό – κόσμημα της Μυκόνου, και όχι άδικα θα λέγαμε. Πρόκειται για μία από τις πιο εμβληματικές και πολυφωτογραφημένες εκκλησίες όχι μόνο των Κυκλάδων, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους την επισκέπτεται πλήθος κόσμου, ενώ κατά τη γιορτή των Αγίων Αναργύρων τον Ιούλιο έχει την τιμητική της, και ο αύλειος χώρος κατακλύζεται από πιστούς. Η ιστορική αυτή κατάλευκη εκκλησία ξεκίνησε να χτίζεται στα τέλη του 14ου αιώνα και ολοκληρώθηκε τον 17ο αιώνα. Αυτό που την καθιστά ξεχωριστή, είναι πως στην πραγματικότητα αποτελείται από πέντε ναούς, που συνδέονται μεταξύ τους με τρόπο αριστοτεχνικό!

Το ιδιαίτερο όνομά της το οφείλει στο γειτονικό «Παραπόρτι», τη μικρή βορειοδυτική πύλη του Μεσαιωνικού Τείχους της Μυκόνου. Η Παναγία Παραπορτιανή αποτελεί ένα διώροφο συγκρότημα πέντε εκκλησιών. Τέσσερις από αυτές βρίσκονται στο ισόγειο και η μία είναι υπερυψωμένη. Αυτή φέρει και τη σχετική ονομασία. Οι υπόλοιπες εκκλησίες είναι αφιερωμένες στον Άγιο Σώζοντα, τους Αγίους Αναργύρους, την Αγία Αναστασία και τον Άγιο Ευστάθιο. Το εν λόγω θρησκευτικό συγκρότημα θα το βρείτε στη δυτική πλευρά του Κάστρου της Χώρας, εκεί που κάποτε υψωνόταν ένας μεγάλος ορθογώνιος πύργος, και υπήρχε και μία έξοδος προς τη βραχώδη ακτή. Στην ανατολική πρόσοψη της εκκλησίας ξεχωρίζει το ιδιαίτερο κωδωνοστάσιο με τη μικρή αψίδα, που ολοκληρώνει με τρόπο μοναδικό τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική του κυκλαδίτικου κάστρου.

Πλήθος πιστών πηγαίνει στο μοναδικό αυτό θρησκευτικό συγκρότημα για να ασπαστεί τις εικόνες και να προσευχηθεί, την ίδια στιγμή που εξωτερικά, στους ασβεστωμένους τοίχους χιλιάδες τουρίστες φωτογραφίζονται και ανεβάζουν στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθιστώντας τον εν λόγω ναό ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα μέρη του νησιού και όχι μόνο. Σε κάθε περίπτωση η Παναγία Παραπορτιανή, ακόμη και μετά από τόσους αιώνες, εξακολουθεί να συγκινεί τους πιστούς, να μαγεύει τον κόσμο με την λιτότητα της ομορφιά της και να μαγνητίζει την προσοχή ακόμη κι εκείνων που δεν πιστεύουν. Την ώρα δε του ηλιοβασιλέματος, παρά την πολυκοσμία που υπάρχει, επικρατεί μία απόκοσμη ησυχία, και ο ήλιος που βουτάει στο Αιγαίο ζωγραφίζει με τις πιο ζεστές αποχρώσεις τη νησιωτική γη και την κατάλευκη ράχη της εκκλησίας, λίγο πριν δώσει τη θέση του στον έναστρο ουρανό.

Πηγή: skai.gr

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