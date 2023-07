Ο Μέσι έφτασε στις ΗΠΑ για την Ίντερ Μαϊάμι - Την Παρασκευή η παρουσίασή του

Έφτασε στις ΗΠΑ για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στην πόλη της Φλόριντα, ταξιδεύοντας με ιδιωτικό τζετ μαζί με την οικογένειά του. Στην ομάδα θα βρει τον Τάτα Μαρτίνο, με τον οποίο έχει συνεργαστεί τόσο στην Μπαρτσελόνα, όσο και στην «αλμπισελέστε», αλλά και τον Σέρτζιο Μπουσκέτς, ο οποίος θα αφιχθεί τις επόμενες ημέρες.

Όσον αφορά την παρουσίασή του από τον σύλλογο, αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής (16/7). Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι μέχρι τότε θα πρέπει να έχει αποδεσμευτεί από τον σύλλογο ιδιοκτησίας Ντέιβιντ Μπέκαμ ο Ροδόλφο Πισάρο, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από την ΑΕΚ, προκειμένου ο «pulga» να δηλωθεί στο MLS και να μπορεί να συμμετάσχει κανονικά στης αναμετρήσεις της Ίντερ Μαϊάμι.

LIONEL MESSI HAS ARRIVED IN SOUTH FLORIDA TO MAKE HIS INTER MIAMI MOVE OFFICIAL ☀️



(via @SC_ESPN) pic.twitter.com/lgpKN3XeGN