Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα: Για τη νίκη στο ντεμπούτο Τερίμ οι γηπεδούχοι, για την… ανάσα οι φιλοξενούμενοι

Μετά από μια μικρή διακοπή για τις γιορτές, η Stoiximan Super League επιστρέφει με την εμβόλιμη 16η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει την ενδιαφέρουσα αναμέτρηση μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΣ Γιάννινα στην άδεια Λεωφόρο (21:00, COSMOTE SPORT 1, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Μπορεί να έχουν περάσει μόλις δύο εβδομάδες από το τελευταίο ματς των «πρασίνων», τη νίκη με 3-0 στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο, πολλά όμως έχουν αλλάξει ριζικά στην ομάδα μέσα σε αυτό το διάστημα. Το βασικότερο είναι η αλλαγή προπονητή, αφού ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποχώρησε και τη θέση του πήρε ο Φατίχ Τερίμ, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού κόντρα στους Ηπειρώτες, σε ένα ματς με μεγάλο «πρέπει» για τη νέα του ομάδα.

Πράγματι, το «τριφύλλι» βρίσκεται στους 34 βαθμούς και στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, 1 πόντο πίσω από τον ΠΑΟΚ. Η ανάγκη για νίκη κόντρα στον ουραγό ΠΑΣ Γιάννινα είναι δεδομένη, αφού οι «πράσινοι» τη χρειάζονται τόσο για βαθμολογικούς λόγους όσο και για ψυχολογικούς, στο ντεμπούτο ενός νέου προπονητή ο οποίος εξ αρχής μίλησε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ως βασικό και αδιαπραγμάτευτο στόχο.

Το... ποδαρικό στη νέα χρονιά πάντως δεν ήταν ιδανικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στην πρώτη προπόνηση της νέας χρονιάς έχασε για τρεις εβδομάδες τον Σεμπαστιάν Παλάσιος. Ο Αργεντινός ήταν αυτός που είχε σκοράρει το νικητήριο γκολ στους «Ζωσιμάδες» στον πρώτο γύρο, όταν οι «πράσινοι» πέρασαν από εκεί πολύ δύσκολα με σκορ 1-0, και γενικότερα είναι ένας παίκτης στον οποίο βασίζεται η επίθεση της ομάδας. Θα έχουν ενδιαφέρον οι επιλογές του Τερίμ για τη βασική ενδεκάδα, καθώς έχει τονίσει πως θέλει να κάνει πιο επιθετικό το «πράσινο» σύνολο.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα αγωνιστικά, στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκε ούτε ο Μπαρτ Σένκεφελντ, αλλά και οι Μάγκνουσον και Πάλμερ-Μπράουν, που συνεχίζουν τη θεραπεία τους. Φυσικά, ξεχωρίζει η παρουσία του νεαρού στόπερ, Έλτον Φικάι στην 23αδα, ενώ σημαντικές είναι και οι επιστροφές των Τζούριτσιτς και Τσέριν.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λοντίγκιν, Μπρινιόλι, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Ζέκα, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Μπερνάρ, Τσέριν, Μαντσίνι, Τσοκάι, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Αράο, Βέρμπιτς, Φικάι.

Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά για τον ΠΑΣ Γιάννινα. Οι Ηπειρώτες βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μόλις 9 βαθμούς, ενώ αγνοούν τη νίκη από την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, όταν επικράτησαν με 3-0 της Κηφισιάς. Στην προηγούμενη αγωνιστική ήρθαν ισόπαλοι εντός έδρας με τον Παναιτωλικό, ενώ νωρίτερα είχαν υποστεί βαριά ήττα με σκορ 4-2 από την Κηφισιά, η οποία τους έφερε στη θέση του ουραγού.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου γνωρίζει τη δυσκολία του εγχειρήματος κόντρα σε έναν πολύ πιο δυνατό αντίπαλο, ωστόσο θα παλέψει με όπλο τη σκληράδα και την αμυντική συνοχή ώστε να δυσκολέψει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και να πάρει ό,τι μπορεί από αυτό το απαιτητικό ματς. Η εικόνα των Ηπειρωτών στο πρώτο παιχνίδι με τους «πράσινους», μόνο αισιοδοξία μπορεί να τους γεμίζει, αφού τότε είχαν καταφέρει να εκμηδενίσουν τις απειλές των αντιπάλων τους, δεχόμενοι ένα γκολ στη μοναδική ουσιαστικά φάση του Παναθηναϊκού.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο ΠΑΣ έχει τις απουσίες του για την αναμέτρηση, αφού εκτός έμειναν οι τιμωρημένοι Εραμούσπε και Παντελάκης, όπως και οι Έφορντ και Μπιλμπάο. Το εγχείρημα είναι σαφώς δύσκολο για την ομάδα των Ιωαννίνων, ωστόσο απαιτούνται υπερβάσεις έτσι ώστε να ξεκολλήσει από τη θέση στην οποία βρίσκονται.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΣ: Αθανασίου, Μπακαδήμας, Μπάλαν, Μπεγκάλα, Μπορταγκαράι, Κόντε, Γκάρο, Τζίνο, Καραχάλιος, Κιάκος, Κλέιμαν, Λεο, Λιάσος, Λώλης, Παμλίδης, Πανάγου, Ριένστρα, Ροσέρο, Σόρια, Σούλης, Τσαούσης, Τζίμας.

Διαιτητής: Τσιάρας

Βοηθοί: Κωσταράς, Σπυρόπουλος

4ος: Μαλούτας

VAR: Παπαδόπουλος, Στάικος

Πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι - Μλαντένοβιτς, Γεντβάι, Αράο, Βαγιαννίδης - Τσέριν, Βιλένα, Μπερνάρ - Αϊτόρ, Μαντσίνι, Ιωαννίδης.

ΠΑΣ Γιάννινα (Γρηγορίου): Κλέιμαν - Τσαούσης, Μπακαδήμας, Μπορταγκαράι, Σόρια - Καραχάλιος, Τζίνο, Τζίμας - Ροσέρο, Παμλίδης, Μπάλαν.

