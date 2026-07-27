Πύργος: Βίαιη επίθεση σε κατάστημα εστίασης – Στο νοσοκομείο 21χρονος με σοβαρά τραύματα

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 27/7, σε παραλιακό κατάστημα εστίασης στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 21χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, για την επίθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο 19χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στον νεαρό μέσα στον χώρο του καταστήματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 21χρονος δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα, με συνέπεια να υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο και το κεφάλι, ενώ από την επίθεση έσπασαν και δόντια του.

Αναζητούνται οι δύο νεαροί

Μετά το περιστατικό, οι δύο φερόμενοι ως δράστες αποχώρησαν από το σημείο πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις και αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο.



Πηγή: skai.gr

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