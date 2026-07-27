Πιερρακάκης: Καμία κυβέρνηση να μην εξαγοράζει το πολιτικό παρόν υποθηκεύοντας το μέλλον

Στην ομιλία του στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έθεσε ως κεντρική πολιτική αιχμή την ανάγκη «να διασφαλίσουμε ότι καμία κυβέρνηση δεν θα εξαγοράζει το πολιτικό της παρόν υποθηκεύοντας το οικονομικό μέλλον της χώρας», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «η αντίφαση για το άρθρο 16 είναι πια εκκωφαντική», καθώς η αντιπολίτευση δεν αναμετράται με την κυβέρνηση αλλά με τις ίδιες τις θέσεις της και την απόστασή τους από την κοινωνία.

Αναλύοντας τη δημοσιονομική πολιτική, ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε τη δημοσιονομική σταθερότητα και το άρθρο 79 ζήτημα εθνικής αυτονομίας και διαγενεακής δικαιοσύνης. Εξήγησε ότι η πρόταση δεν εισάγει έναν άκαμπτο «κόφτη», αλλά έναν θεσμικό κανόνα αποτροπής της πολιτικής ανευθυνότητας, ώστε η Ελλάδα να μην οδηγηθεί ποτέ ξανά σε μνημόνια, διατηρώντας παράλληλα την αναγκαία ευελιξία για την αντιμετώπιση έκτακτων κρίσεων.

Στο πεδίο της εκπαίδευσης και του άρθρου 16, στηλιτεύτηκαν οι πολιτικές αντιφάσεις της αντιπολίτευσης απέναντι στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Ο υπουργός σημείωσε ότι η μεταρρύθμιση αυτή αποκαθιστά μια διαχρονική κοινωνική αδικία, συγκρατεί το ανθρώπινο κεφάλαιο, προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη και μετατρέπει την Ελλάδα σε διεθνή προορισμό γνώσης, χωρίς να αποδυναμώνει το δημόσιο πανεπιστήμιο.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση κανόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Άρθρο 5Β), ώστε η τεχνολογία να υπηρετεί τον άνθρωπο, καθώς και σε συνταγματικές αλλαγές για σταθερό φορολογικό καθεστώς στις επενδύσεις, τη διαφάνεια και την ουσιαστική αποκέντρωση.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Αναθεώρηση αποτελεί μια πράξη ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές, ώστε η χώρα να μην τους παραδώσει το κόστος της δικής της αδράνειας.

Πηγή: skai.gr

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