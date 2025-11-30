Ο Διαμαντίδης μετέφερε την Ολυμπιακή Φλόγα στην Καστοριά

Στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες συμμετείχε ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ παρέλαβε τη φλόγα από την ολυμπιονίκη της κωπηλασίας, Ζωή Φίτσιου, και άναψε τον βωμό στην κεντρική πλατεία της Ολυμπιακής Φλόγας στη γενέτειρά του, την Καστοριά.

Η τέταρτη ημέρα της λαμπαδηδρομίας ξεκίνησε από το Μέτσοβο. Αφού διέσχισε τα Γρεβενά, η Ολυμπιακή Φλόγα έφτασε στην Πτολεμαΐδα, όπου ο Ολυμπιονίκης της πάλης Ιορδάνης Κωνσταντινίδης άναψε τον βωμό. Η Ολυμπιακή Φλόγα συνέχισε την πορεία της και έφτασε στην Κοζάνη, με τον αργυρό παγκόσμιο πρωταθλητή του ταεκβοντό Απόστολο Τελικωστόγλου να ανάβει τον βωμό, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Επίσης, ο Σωτήρης και ο Γιώργος Τσιανάκας, οι οποίοι κατάγονται από την πόλη αλλά ζουν στην Αυστραλία, έτρεξαν κρατώντας την Ολυμπιακή Φλόγα στα χέρια τους γεμάτοι συγκίνηση και περηφάνια για την πατρίδα τους. Η διαδρομή της Φλόγας συνεχίστηκε προς το Άργος Ορεστικό και κορυφώθηκε με την άφιξη στην Καστοριά, όπου η Ολυμπιονίκης Ευαγγελία Αναστασιάδου έτρεξε με τη δάδα.

Ακολούθησαν οι Ολυμπιονίκες της κωπηλασίας Ιωάννης Χρήστου και Ζωή Φίτσιου, με την τελευταία να δίνει τη φλόγα στον Διαμαντίδη.



