Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου η «πρόβα τζενεράλε» του Παναθηναϊκού ενόψει ΑΕΚ

Σε ρυθμούς ντέρμπι κινούνται άπαντες στον Παναθηναϊκό, μετά τη μεγάλη νίκη επί της Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική του Εuropa League.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούν το βράδυ της Κυριακής την ΑΕΚ για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, αναζητώντας τη νίκη που θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά στην Ένωση και θα διευρύνει το εντυπωσιακό, νικηφόρο σερί της ομάδας επί ημερών Ράφα Μπενίτεθ.

Το «τριφύλλι» πραγματοποιεί την τελευταία του προπόνηση ενόψει του ντέρμπι με τους «κιτρινόμαυρους» με τον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο, να δίνει το «παρών»!

Ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος του Παναθηναϊκού, όπως είχε κάνει και πριν το ματς με τον ΠΑΟΚ, βρέθηκε στο Κορωπί, όπου και είχε συνομιλίες με ανθρώπους της ομάδας, στους οποίους και εξέφρασε την υποστήριξη του, ευχόμενος καλή επιτυχία στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

