Το βράδυ του Σαββάτου (29/11) έπεσαν οριστικά οι τίτλοι τέλους μιας μακράς και ιστορικής συνεργασίας ανάμεσα στον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και την Παρτίζαν.

Το... σίριαλ των τελευταίων ημέρων που εκτυλίχθηκε στις τάξεις του σερβικού συλλόγου, μετά και την ήττα των «ασπρόμαυρων» από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «Telekom Athens Center», φαίνεται πως δεν είχε... happy end.

Και αυτό διότι ο 65χρονος Σέρβος τεχνικός, παρά τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που είχε τις δύο προηγούμενες ημέρες με το διοικητικό συμβούλιο της Παρτίζαν, εντούτοις, παρέμεινε πιστός στην αρχική του απόφαση, να αποχωρήσει από τον πάγκο και την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αξιοσημείωτο πάντως είναι πως η διοίκηση της Παρτίζαν δημοσίευσε στα social media και την επίσημη ιστοσελίδα της ανακοίνωσε με την «τελική απόφαση» του Ζοτς, ωστόσο, λίγα λεπτά η εν λόγω ανακοίνωση κατέβηκε! Παρ' όλα αυτά, ένα τέταρτο αργότερα ανέβηκε ξανά στο επίσημο site.

Μάλιστα, στο μήνυμα του συλλόγου γινόταν λόγος πως ο Ομπράντοβιτς δεν βλέπει τον εαυτό του να συνεχίζει στη θέση του προπονητή της ομάδας τη δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ, γίνεται αναφορά και στην πίεση που υπάρχει και την επιβάρυνση της υγείας του από τις καθημερινή ενασχόληση με το μπάσκετ και την όλη την περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

Θυμίζουμε πως χιλιάδες φίλαθλοι της Παρτίζαν έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να μεταπείσουν τον Ζοτς, καθώς, την περασμένη Πέμπτη τον υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου με μια ανεπανάληπτη και ιστορική στιγμή!

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

«Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ημερών, το διοικητικό συμβούλιο της Παρτίζαν πραγματοποίησε μια σειρά από συναντήσεις και διαβουλεύσεις, και στη συνέχεια την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς με θέμα την παραμονή του στον σύλλογο, στη θέση του επικεφαλής του επαγγελματικού επιτελείου της πρώτης ομάδας. Στον προπονητή Ομπράντοβιτς δόθηκε πλήρης και κατηγορηματική υποστήριξη για να συνεχίσει το έργο του και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η ασπρόμαυρη ομάδα να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση του παιχνιδιού και των αποτελεσμάτων.

Μετά τη συνάντηση και τις αρκετές επιπλέον προσπάθειες του προέδρου Όστογια ??Μιγιαΐλοβιτς και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να αλλάξει την απόφασή του, ο πρώην προπονητής των ασπρόμαυρων παρέμεινε στην απόφασή του να μην αποσύρει την παραίτησή του, λόγω του ότι δεν βλέπει τον εαυτό του να εργάζεται με την τωρινή ομάδα, καθώς και του αντίκτυπου που έχει η καθημερινή εργασία σε αυτό το επίπεδο στην υγεία του.

Η συνάντηση μεταξύ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παρτιζάν διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες, με ανοιχτή συζήτηση για όλα τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις. Παρά μια σειρά εποικοδομητικών προτάσεων που περιελάμβαναν πιθανές περικοπές στην ομάδα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ευχαρίστησε όλους για τα λόγια υποστήριξής τους, δεν άλλαξε την απόφασή του και δεν θα εκτελεί πλέον τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή της ασπρόμαυρης ομάδας.

Η μπασκετική και συμβολική σημασία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Παρτιζάν και το μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ανυπολόγιστη. Το κενό που απομένει δύσκολα μπορεί να καλυφθεί. Οι πόρτες της Παρτιζάν είναι για πάντα ανοιχτές για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Παρτιζάν θα είναι πάντα το σπίτι του.

Λόγω της νέας κατάστασης, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρτιζάν για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με θέμα τον διορισμό νέου αθλητικού διευθυντή και τη στρατηγική στο έργο του αθλητικού τομέα, μετά την οποία θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου».

