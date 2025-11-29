Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ο θερμός εναγκαλισμός Μπενίτεθ-Αλαφούζου μετά τη Στουρμ Γκρατς

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε την παρακάμερα από τη νίκη 2-1 επί της Στουρμ Γκρατς

παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο επίσημο κανάλι της στο YouTube, δημοσίευσε την παρακάμερα από τον αγώνα της Πέμπτης για το League Phase του Europa League απέναντι στη Στουρμ Γκρατς, όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1. Οι οπαδοί έχουν πλέον την ευκαιρία να δουν λεπτομέρειες από τις στιγμές που δεν φαίνονται στην τηλεοπτική μετάδοση.

Το πρώτο γκολ του αγώνα σημείωσε ο Σφιντέρσκι, ανοίγοντας το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Το τελικό 2-1 διαμορφώθηκε από τον Καλάμπρια, με μια εξαιρετική ενέργεια που θύμισε τον θρυλικό Ντένις Μπέργκαμπ.

Πηγή: skai.gr

